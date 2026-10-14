За время протестов во Франции задержали почти 8 тыс. человек
Сотрудники правоохранительных органов задержали 7950 человек по всей Франции за время демонстраций в поддержку реформы системы образования. 80% из них — несовершеннолетние, пишет BFMTV со ссылкой на данные Минюста.
По последней информации, возбуждено уже 2,7 тыс. дел. В отношении 2,2 тыс. из них применили ограничительные меры: предупреждения, требования компенсировать ущерб, запреты на посещение определенных мест.
Премьер-министр Себастьен Лекорню во время выступления в Сенате 14 октября сообщил актуальные данные по пострадавшим. По его словам, телесные повреждения получили 937 полицейских, 149 сотрудников образовательной системы и 248 учащихся.
Выступления школьников и студентов при участии преподавателей, родителей и профсоюзов продолжаются с середины сентября. По данным МВД, 13 октября на митингах по всей стране собрались 161,5 тыс. человек.