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Во Франции началась забастовка госслужащих

Во Франции началась однодневная общенациональная забастовка работников госсектора, сообщают местные СМИ, включая Le Dauphine. В разных частях страны ожидается более 170 манифестаций и маршей, организованных профсоюзами. На улицу выйдут работники сферы образования, здравоохранения и соцслужб, сотрудники территориальных администраций, полицейские и пожарные. Ожидается, что только в Париже в марше примут участие до 40 тыс. человек.

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Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Фото: Abdul Saboor / Reuters

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Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Бастующие выступают против запланированной правительством в бюджете 2027 года заморозки индексации зарплат, требуя их повышения в соответствии с инфляцией. Проект бюджета будет представлен 1 октября. Также работники госсектора призывают власти к улучшению условий труда и выделению бюджетных средств и дополнительных ресурсов соответственно задачам государственных служб.

Екатерина Наумова

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