Во Франции началась забастовка госслужащих
Во Франции началась однодневная общенациональная забастовка работников госсектора, сообщают местные СМИ, включая Le Dauphine. В разных частях страны ожидается более 170 манифестаций и маршей, организованных профсоюзами. На улицу выйдут работники сферы образования, здравоохранения и соцслужб, сотрудники территориальных администраций, полицейские и пожарные. Ожидается, что только в Париже в марше примут участие до 40 тыс. человек.
Бастующие выступают против запланированной правительством в бюджете 2027 года заморозки индексации зарплат, требуя их повышения в соответствии с инфляцией. Проект бюджета будет представлен 1 октября. Также работники госсектора призывают власти к улучшению условий труда и выделению бюджетных средств и дополнительных ресурсов соответственно задачам государственных служб.