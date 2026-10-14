Вторник в Париже вышел перегретым
Грета Тунберг приехала поддержать протесты
14.10.2026, 11:26
13 октября Париж пережил очередной день молодежной мобилизации, который начался с заблокированных лицеев и студенческих кампусов, а закончился столкновениями у Дома инвалидов. По данным Министерства внутренних дел, в парижских шествиях участвовали 41,5 тыс. человек. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.
С утра в непокорном парижском предместье Сен-Дени, у ворот лицея имени Поля Элюара, с которого в сентябре началась волна ученических протестов, встречали дорогую гостью. Шведская активистка Грета Тунберг приехала поддержать движение. Накинув на плечи арафатку, она объяснила, почему считает справедливыми требования школьников.
«Молодежь не допускают к обсуждениям. У нас крадут будущее, а школы не получают инвестиций, в которых нуждаются,— заявила Грета журналистам.— Общество отказывается инвестировать в молодежь и систематически пренебрегает ею, поэтому мы по всему миру поддерживаем французских школьников в их борьбе».
Грета Тунберг, как известно, обладает незаурядным политическим чутьем, оказываясь в самых первых рядах самых разных протестующих. И она была не единственной политической знаменитостью, решившей вчера поддержать молодежь. К демонстрации, как они это и делают с сентября, присоединились крайне левые. Глава партии «Непокорившаяся Франция», новая надежда молодежи, 75-летний Жан-Люк Меланшон появился у здания мэрии 13-го округа Парижа. Его встретили возгласами «Меланшон — президент!» и с почетом проводили к началу колонны. Депутат Европарламента от «Непокорившейся Франции» Манон Обри также присоединилась к группе, двигавшейся в сторону Пантеона.
Разрешенная демонстрация должна была стартовать с площади Италии и направиться к Дому инвалидов — району, где находятся Министерство национального образования и неподалеку резиденция премьер-министра во дворце Матиньон. Однако в социальных сетях распространялись призывы к другой демонстрации — от парижской ратуши непосредственно к Матиньону. «Они нас не слушают — значит, мы сами придем к ним»,— заявлял Студенческий союз в социальной сети X. Этот маршрут не был согласован с властями, однако полиция предпочла пропустить протестующих и по этому пути, не перекрывая им дорогу.
Манифестанты, бодро вышедшие с площади Италии, немного замешкались в районе вокзала Монпарнас: там движение было на время приостановлено CRS — подразделениями французской полиции, специализирующимися на поддержании общественного порядка. Через несколько минут шествие продолжилось уже под полицейским сопровождением. В толпе зазвучали лозунги против полиции, которая прикрывала витрины и фасады домов по ходу движения колонны.
Особенно много полицейских было на пересечении бульваров Распай и Монпарнас, возле кафе «Ротонда» — знаменитого заведения, ставшего объектом народной нелюбви, после того как Эмманюэль Макрон отпраздновал там победу на президентских выборах. С тех пор в кафе не раз во время демонстраций били окна и устраивали поджоги. Вряд ли Илья Эренбург и Эрнест Хемингуэй, бывшие завсегдатаи заведения, могли предположить, что пристанище нищих авангардистов однажды превратится в символ старого мира, который так и хочется разгромить. Вчера «Ротонда» уцелела, отделавшись разбитыми стеклами веранды.
Горячей точкой стали окрестности Дома инвалидов. На бульваре Инвалидов подожгли автомобиль BMW. Я думаю, его владелец еще не раз проклянет свою лень: чего стоило убрать машину и припарковать ее в соседнем районе? Но автомобиль горел, и вокруг него плотным кольцом роились журналисты, готовившие репортажи о вспышках насилия в Париже. Машина пылала во всех ракурсах, в фас и в профиль, на всех экранах и во всех социальных сетях.
Главные столкновения развернулись на площади Вобана. Здесь столкнулись несколько потоков участников, попытки продолжить движение в сторону дворца Матиньон были блокированы полицией. Со времен протестов «желтых жилетов» это место — одно из привычных полей сражения для парижских демонстрантов. Применялся слезоточивый газ, в ход пошли даже бронемашины CRS, которым в какой-то момент пришлось охлаждать настроение толпы с помощью водометов. Пока на площади стойкие борцы с системой сражались с полицией, более изобретательные инсургенты разбили витрины винного магазина «Николя», чтобы отпраздновать триумф народной воли.
Сколько человек вчера вышло на улицы?
По данным Министерства внутренних дел Франции, в двух парижских шествиях участвовали 41,5 тыс. человек. Общенациональные цифры существенно разошлись: полиция сообщила о 161,5 тыс. участников по всей стране, тогда как организации молодежи оценили число протестующих 480 тыс. человек.
Сравнение с предыдущей неделей указывает на спад: по официальным данным, неделю назад на улицы Франции вышли 256 тыс. человек. Сокращается и число учебных заведений, затронутых беспорядками. Как сообщалось, во вторник были закрыты только 214 школ против 800 — в день протестов 6 октября.
Продолжаются споры о том, насколько оправданны полицейские меры. «Когда демонстрации проходят мирно, полиция не вмешивается»,— утверждает министр внутренних дел Лоран Нуньес. Как жестко подавляют протесты школьников? Несомненно, не так жестко, как во времена «желтых жилетов» и пенсионных протестов. Полиции на улицах вчера, очевидно, было меньше, чем в те критические для Парижа моменты. О «жестокости полицейских» трудно судить, но многое говорят цифры: на 200 пострадавших школьников приходится 800 раненых полицейских и 147 учителей. Кажется, до масштабов буйства «желтых жилетов», оставивших о себе недобрую память, дело пока не дошло. Но воспрявшие духом «жилеты» уже пообещали вернуться на улицы 17 октября, а организаторы молодежного движения призвали школьников присоединиться к их манифестациям.