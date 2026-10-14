Вторник в Париже вышел перегретым

Разрешенная демонстрация должна была стартовать с площади Италии и направиться к Дому инвалидов — району, где находятся Министерство национального образования и неподалеку резиденция премьер-министра во дворце Матиньон. Однако в социальных сетях распространялись призывы к другой демонстрации — от парижской ратуши непосредственно к Матиньону. «Они нас не слушают — значит, мы сами придем к ним»,— заявлял Студенческий союз в социальной сети X. Этот маршрут не был согласован с властями, однако полиция предпочла пропустить протестующих и по этому пути, не перекрывая им дорогу.