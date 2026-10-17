В Марселе митингующие ворвались в здание мэрии
Полиция во Франции применила слезоточивый газ для разгона протестов
В Лионе полиция применила гранаты со слезоточивым газом для разгона около 300 протестующих возле здания университета, передает BFMTV. По данным канала, газ также был применен на площади Республики в Париже, где за два часа до начала марша собралось несколько сотен человек.
По состоянию на 12:00 по местному времени (13:00 мск) в Париже были задержаны около 100 человек. Задержания проводили в основном за ношение защитного снаряжения (рифленых перчаток, балаклав) или запрещенного оружия, заявили в полиции. В Марселе демонстранты ворвались в здание мэрии и разрисовали там стену. Демонстрантам удалось скрыться, никто не пострадал.
17 октября по всей Франции проходит общенациональная забастовка. В ней принимают участие в том числе бывшие участники движения «желтых жилетов», водители, медики, пожарные, пилоты, мусорщики, пенсионеры, госслужащие, а также школьники, студенты и учителя, акции которых начались в середине сентября. Власти ожидают, что в акциях в Париже примут участие от 30 до 60 тыс. человек, а по всей Франции — до 170 тыс. Глава МВД Лоран Нуньес заявил, что полиции для борьбы с насилием разрешено применять все средства принуждения, включая светошумовые гранаты.