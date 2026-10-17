В Марселе митингующие ворвались в здание мэрии

По состоянию на 12:00 по местному времени (13:00 мск) в Париже были задержаны около 100 человек. Задержания проводили в основном за ношение защитного снаряжения (рифленых перчаток, балаклав) или запрещенного оружия, заявили в полиции. В Марселе демонстранты ворвались в здание мэрии и разрисовали там стену. Демонстрантам удалось скрыться, никто не пострадал.