Главные новости за 17 октября. Кавказ
В сентябре 2026 года показатель потребления алкоголя в Ставропольском крае составил 3,39 литра чистого этанола на человека. По данным Минздрава, с которыми ознакомилось РИА Новости, край занял шестое место среди регионов с минимальным показателем. Первые пять мест достались соседним республикам Северного Кавказа: Чечне, Ингушетии, Дагестану, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
Средние зарплатные предложения для агрономов в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в III квартале 2026 года увеличились на 28% год к году и достигли 90 тыс. руб. в месяц. Такие данные, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ», приводит «Авито» по итогам анализа рынка труда. Скотникам в отчетном периоде предлагали в среднем 60,3 тыс. руб. в месяц — на 21% больше, чем годом ранее. Зарплатные предложения для пастухов выросли на 20%, до 60 тыс. руб.
Ставропольский край занял 55-е место в Национальном экологическом рейтинге регионов России по итогам весны и лета 2026 года. По сравнению с зимним исследованием регион опустился с 53-й на 55-ю позицию, а его сводный экологический индекс снизился с 76 до 75 баллов. Рейтинг опубликовала общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».
Россельхознадзор обнаружил бактерии сальмонеллы в замороженных окорочках цыплят-бройлеров марки «Благояр», которые поставляли в школьные столовые Тверской области. Пробы отобрали в одной из школ Твери в рамках государственного мониторинга качества и безопасности продукции животноводства. Производителем партии оказался филиал «Мясоптицекомбинат “Благодарненский”» ООО «Ставропольский бройлер» из Ставропольского края, пишет ТАСС.
Компания «Маша и Медведь», владеющая правами на одноименный мультсериал, через суд Северной Осетии взыскала с местной индивидуальной предпринимательницы 20 тыс. руб. компенсации и более 8 тыс. руб. судебных расходов, пишет РИА Новости. Правообладатель изначально требовал 617 тыс. руб. — это крупнейшее из 442 исков, которые компания подала в российские суды с начала 2026 года. Суд удовлетворил требования лишь частично: итоговая сумма оказалась в 30 раз ниже заявленной.
В Пятигорске 17 октября на отчетно-выборном круге Терского войскового казачьего общества (ТВКО) новым атаманом открытым голосованием избрали временно исполнявшего обязанности атамана, войскового старшину Антона Трушева. Круг прошел в Музейно-выставочном комплексе «Моя страна. Моя история», сообщает официальный Telegram-аккаунт аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО. Выборы стали завершающим этапом длительного переходного периода в управлении войском.