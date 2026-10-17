Правообладатель «Маши и Медведя» взыскал в Северной Осетии 28 тысяч рублей

Компания ведет системную работу по защите интеллектуальной собственности. По данным судебных материалов, с начала 2026 года она направила в арбитражные суды 442 иска на сумму более 23,7 млн руб. Большинство требований касается несанкционированного использования персонажей и произведений мультсериала, а также возмещения судебных расходов. Ответчиками чаще всего выступают индивидуальные предприниматели и небольшие компании.