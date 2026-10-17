Правообладатель «Маши и Медведя» взыскал в Северной Осетии 28 тысяч рублей
Компания «Маша и Медведь», владеющая правами на одноименный мультсериал, через суд Северной Осетии взыскала с местной индивидуальной предпринимательницы 20 тыс. руб. компенсации и более 8 тыс. руб. судебных расходов, пишет РИА Новости.
Правообладатель изначально требовал 617 тыс. руб. — это крупнейшее из 442 исков, которые компания подала в российские суды с начала 2026 года. Суд удовлетворил требования лишь частично: итоговая сумма оказалась в 30 раз ниже заявленной.
Иск поступил в суд в феврале. ООО «Маша и Медведь» указало, что предпринимательница без разрешения использовала изображения персонажей серии «Первая встреча» — Маши, Медведя, Волка и Зайца. Компания также заявила о нарушении прав на товарные знаки. Истец потребовал компенсацию за нарушение исключительных прав и возмещение издержек на общую сумму 617 тыс. руб. Суд признал нарушение, но снизил размер выплаты до 20 тыс. руб.; судебные расходы составили свыше 8 тыс. руб.
Компания ведет системную работу по защите интеллектуальной собственности. По данным судебных материалов, с начала 2026 года она направила в арбитражные суды 442 иска на сумму более 23,7 млн руб. Большинство требований касается несанкционированного использования персонажей и произведений мультсериала, а также возмещения судебных расходов. Ответчиками чаще всего выступают индивидуальные предприниматели и небольшие компании.
Средний размер требований по одному делу составляет от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Иски поступали в суды Москвы, Санкт-Петербурга, Коми, Чечни, Камчатского края, Ростовской области и других регионов. Среди товаров с незаконно использованными образами чаще всего фигурировали игрушки и постельное белье.
Судебная практика по искам правообладателя неоднородна. Часть дел еще рассматривается, по другим суды полностью или частично удовлетворили требования компании. Отдельные заявления суды вернули или оставили без движения, а некоторые споры завершились мировыми соглашениями.
Права на персонажей «Маши и Медведя» компания подтверждает договорами со студией «Анимаккорд» и автором сериала Олегом Кузовковым. Суд по интеллектуальным правам ранее признавал, что ООО «Маша и Медведь» обладает исключительными правами на изображения персонажей и серии мультфильма, включая «Первую встречу».