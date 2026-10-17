Ставрополье опустилось на 55 строчку в экологическом рейтинге регионов РФ

Падение общей позиции края объясняется прежде всего ухудшением природоохранного индекса: при неизменном социальном показателе и небольшом росте промышленного суммарная оценка сократилась на один балл. Конкретные события, из-за которых «Зеленый патруль» снизил природоохранный показатель Ставрополья, в опубликованном пресс-релизе не раскрыты. Организация указала, что при подготовке рейтинга учитывала повторяющиеся превышения нормативов на одних и тех же водных объектах и в населенных пунктах, а летом нагрузка на водные объекты в стране выросла. Среди источников загрязнения Росгидромет называл промышленные предприятия металлургической, горнодобывающей и нефтяной отраслей, а также объекты жилищно-коммунального хозяйства, включая очистные сооружения.