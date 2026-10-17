Ставрополье опустилось на 55 строчку в экологическом рейтинге регионов РФ
Ставропольский край занял 55-е место в Национальном экологическом рейтинге регионов России по итогам весны и лета 2026 года. По сравнению с зимним исследованием регион опустился с 53-й на 55-ю позицию, а его сводный экологический индекс снизился с 76 до 75 баллов. Рейтинг опубликовала общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».
Эксперты оценивали экологическую ситуацию в субъектах РФ с 1 марта по 31 августа 2026 года. Они учитывали оперативные данные об экологически значимых событиях, происшествиях и проблемах, а также материалы Росгидромета: ежемесячные сообщения о высоком, экстремально высоком и аварийном загрязнении окружающей среды и еженедельные сводки. Экспертная группа выставляла оценки по трем сферам — природной, промышленной и социальной, после чего информационно-аналитическая система переводила соотношение положительных и отрицательных оценок в 100-балльную шкалу.
У Ставрополья природоохранный индекс составил 63 балла, снизившись на два балла по сравнению с зимним периодом. Социально-экологический показатель остался на уровне 87 баллов. Промышленно-экологический индекс вырос на один балл — с 58 до 59. Сводный показатель региона достиг 75 баллов.
Падение общей позиции края объясняется прежде всего ухудшением природоохранного индекса: при неизменном социальном показателе и небольшом росте промышленного суммарная оценка сократилась на один балл. Конкретные события, из-за которых «Зеленый патруль» снизил природоохранный показатель Ставрополья, в опубликованном пресс-релизе не раскрыты. Организация указала, что при подготовке рейтинга учитывала повторяющиеся превышения нормативов на одних и тех же водных объектах и в населенных пунктах, а летом нагрузка на водные объекты в стране выросла. Среди источников загрязнения Росгидромет называл промышленные предприятия металлургической, горнодобывающей и нефтяной отраслей, а также объекты жилищно-коммунального хозяйства, включая очистные сооружения.
В рейтинге Ставрополье расположилось между Курганской областью, которая заняла 54-е место, и Ростовской областью на 56-й позиции. Соседний Краснодарский край потерял пять строчек и также оказался в нижней части списка: его природоохранный индекс составил 54 балла, социально-экологический — 86, промышленно-экологический — 72.
Лидером рейтинга впервые стала Кабардино-Балкария со сводным индексом 88 баллов. Республика набрала 92 балла по природоохранному индексу, 94 — по социально-экологическому и 63 — по промышленно-экологическому. Второе место занял Алтай, третье — Москва. В десятку лидеров также вошли Мурманская, Тамбовская, Калужская и Курская области, Чувашия, Чукотский автономный округ и Чечня. Среди других регионов Северного Кавказа Карачаево-Черкесия заняла 15-е место со сводным индексом 83 балла, Северная Осетия — 32-е с 79 баллами, Ингушетия — 34-е также с 79 баллами, Дагестан — 41-е с 78 баллами.
Рейтинг «Зеленый патруль» формирует с 2007 года и регулярно публикует с 2008-го. В последнем исследовании организация определила позиции для большинства субъектов РФ; для пяти регионов, включая Белгородскую область, место не рассчитали. В десятку аутсайдеров вошли Красноярский край, Челябинская область, Якутия, Кемеровская, Иркутская, Оренбургская, Свердловская области, Еврейская автономная область, Приморский и Забайкальский края.