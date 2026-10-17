Антон Трушев назначен атаманом Терского казачьего войска

Выборы стали завершающим этапом длительного переходного периода в управлении войском. Антон Трушев занимал пост врио атамана как минимум с весны 2026 года: 20 мая он от имени ТВКО подписал соглашение с Минобороны России о поступлении терских казаков в мобилизационный людской резерв Вооруженных сил. В июне и сентябре он уже выступал основным докладчиком на советах атаманов войска в Пятигорске.