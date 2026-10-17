Антон Трушев назначен атаманом Терского казачьего войска
В Пятигорске 17 октября на отчетно-выборном круге Терского войскового казачьего общества (ТВКО) новым атаманом открытым голосованием избрали временно исполнявшего обязанности атамана, войскового старшину Антона Трушева. Круг прошел в Музейно-выставочном комплексе «Моя страна. Моя история», сообщает официальный Telegram-аккаунт аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО.
Выборы стали завершающим этапом длительного переходного периода в управлении войском. Антон Трушев занимал пост врио атамана как минимум с весны 2026 года: 20 мая он от имени ТВКО подписал соглашение с Минобороны России о поступлении терских казаков в мобилизационный людской резерв Вооруженных сил. В июне и сентябре он уже выступал основным докладчиком на советах атаманов войска в Пятигорске.
На сентябрьском совете атаманы определили дату Большого круга ТВКО и состав делегации войска на Большой круг Всероссийского казачьего общества. Тогда же решили направлять перспективных представителей казачьей молодежи на дополнительное обучение. Эти решения заложили организационную основу для сегодняшнего отчетно-выборного круга и выборов постоянного атамана.
В работе круга участвовали заместитель полпреда президента в СКФО Александр Куренной, атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, также занимающий пост заместителя полпреда в округе, и митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Помощник президента Дмитрий Миронов направил участникам приветственный адрес.
Александр Куренной зачитал обращение полпреда президента в СКФО Юрия Чайки. В нем глава округа назвал терских казаков опорой государства и подчеркнул, что избранный атаман будет отвечать за развитие мобилизационного резерва, экономического потенциала войска, казачьего образования, профориентацию и военно-патриотическое воспитание молодежи, а также за реализацию Стратегии государственной политики России в отношении российского казачества до 2030 года.