Сальмонеллу нашли в ставропольской курятине, которая поставляется в школы Твери

По данным надзорного ведомства, после выявления возбудителя сальмонеллеза на предприятии ввели режим усиленного лабораторного контроля. Теперь всю выпускаемую продукцию проверяют дополнительно до выхода на рынок. Россельхознадзор также вынес предупреждения в отношении животноводческой продукции двух компаний. Ведомство предупредило: при повторном выявлении несоответствий в режиме усиленного контроля будет рассмотрен вопрос о приостановлении экспорта продукции.