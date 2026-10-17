Сальмонеллу нашли в ставропольской курятине, которая поставляется в школы Твери
Россельхознадзор обнаружил бактерии сальмонеллы в замороженных окорочках цыплят-бройлеров марки «Благояр», которые поставляли в школьные столовые Тверской области. Пробы отобрали в одной из школ Твери в рамках государственного мониторинга качества и безопасности продукции животноводства. Производителем партии оказался филиал «Мясоптицекомбинат “Благодарненский”» ООО «Ставропольский бройлер» из Ставропольского края, пишет ТАСС.
По данным надзорного ведомства, после выявления возбудителя сальмонеллеза на предприятии ввели режим усиленного лабораторного контроля. Теперь всю выпускаемую продукцию проверяют дополнительно до выхода на рынок. Россельхознадзор также вынес предупреждения в отношении животноводческой продукции двух компаний. Ведомство предупредило: при повторном выявлении несоответствий в режиме усиленного контроля будет рассмотрен вопрос о приостановлении экспорта продукции.
Сальмонелла вызывает острую кишечную инфекцию. У человека она может спровоцировать резкий подъем температуры, расстройство пищеварения и интоксикацию. Бактерия особенно активно размножается при нарушении температурного режима хранения, при этом внешний вид и запах продукта могут оставаться обычными.
«Ставропольский бройлер» зарегистрирован в Михайловске Ставропольского края и выпускает продукцию под брендом «Благояр». Компания объединяет комбикормовый завод, племенное хозяйство, инкубатор, три бройлерных комплекса и два мясоперерабатывающих комбината. По итогам 2025 года ее чистая прибыль выросла в 2,4 раза, до 4,9 млрд руб. Предприятие входит в группу агропредприятий «Ресурс», производственные площадки которой работают в 22 регионах страны.
Ранее, в июне 2023 года, Россельхознадзор по требованию Агентства пищевой безопасности Азербайджана уже приостанавливал сертификацию продукции филиала «Мясоптицекомбинат “Благодарненский”» для поставок в эту страну. Основанием стали бактерии сальмонеллы, обнаруженные в мороженых частях тушек курицы.