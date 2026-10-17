Ставрополье вошло в ТОП регионов с минимальным потреблением алкоголя

По всей России оценка за сентябрь составила 7,47 литра на человека — это минимум с 1996 года. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в сентябре также говорил о снижении потребления алкоголя почти на 10% в 2026 году. Одновременно данные показывают, что динамика по регионам неодинакова: по сравнению с сентябрем прошлого года показатель вырос в Татарстане, Ленинградской и Еврейской автономной областях, а также в Карачаево-Черкесии. Там он поднялся с 2,63 до 2,73 литра.