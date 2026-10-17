Ставрополье вошло в ТОП регионов с минимальным потреблением алкоголя
В сентябре 2026 года показатель потребления алкоголя в Ставропольском крае составил 3,39 литра чистого этанола на человека. По данным Минздрава, с которыми ознакомилось РИА Новости, край занял шестое место среди регионов с минимальным показателем.
Первые пять мест достались соседним республикам Северного Кавказа: Чечне, Ингушетии, Дагестану, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
В Чечне показатель составил 0,02 литра на человека, в Ингушетии — 0,61, в Дагестане — 0,89. В Кабардино-Балкарии Минздрав зафиксировал 1,97 литра, в Карачаево-Черкесии — 2,73. Следом за Ставропольем в десятке расположились Тыва с 4,03 литра, Северная Осетия с 4,1, Москва с 4,39 и Ростовская область с 5,09 литра.
Эти цифры не означают, что жители выпили столько спирта за один месяц. Ежемесячный показатель Минздрава — оперативная оценка потребления за последние 12 календарных месяцев, включая отчетный. Его считают в литрах стопроцентного спирта на душу населения и корректируют с учетом данных о смертности, связанной с алкоголем. Поэтому цифру за сентябрь корректнее читать как годовой показатель, обновленный на сентябрь. Метод расчета опубликован Росстатом; исходный показатель Минздрав размещает в ЕМИСС.
По всей России оценка за сентябрь составила 7,47 литра на человека — это минимум с 1996 года. Министр здравоохранения Михаил Мурашко в сентябре также говорил о снижении потребления алкоголя почти на 10% в 2026 году. Одновременно данные показывают, что динамика по регионам неодинакова: по сравнению с сентябрем прошлого года показатель вырос в Татарстане, Ленинградской и Еврейской автономной областях, а также в Карачаево-Черкесии. Там он поднялся с 2,63 до 2,73 литра.
Для Ставрополья низкий рейтинг не стал разовым результатом: в июле 2026 года край показывал 3,45 литра, а в марте — 3,48. Региональные правила ограничивают розничную продажу алкоголя временем с 22:00 до 10:00 и запрещают ее в отдельные праздничные дни. На результаты влияют и различия в структуре потребления, доступности алкоголя и региональных социальных нормах. Однако сам рейтинг не измеряет привычки каждого жителя и не объясняет, какая именно причина определила место края: он отражает расчетный объем потребления в пересчете на чистый спирт.