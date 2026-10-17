В СКФО зарплатные предложения агрономам выросли на 28% за год
Средние зарплатные предложения для агрономов в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в III квартале 2026 года увеличились на 28% год к году и достигли 90 тыс. руб. в месяц. Такие данные, с которыми ознакомился «Ъ-Кавказ», приводит «Авито» по итогам анализа рынка труда.
Скотникам в отчетном периоде предлагали в среднем 60,3 тыс. руб. в месяц — на 21% больше, чем годом ранее. Зарплатные предложения для пастухов выросли на 20%, до 60 тыс. руб.
В целом по России агрономам в III квартале предлагали в среднем 90,8 тыс. руб. в месяц, что на 19% больше показателя аналогичного периода 2025 года. На втором месте по росту предложений оказались сельскохозяйственные рабочие: их потенциальный заработок увеличился на 15%, до 80 тыс. руб. Пастухам предлагали 60 тыс. руб. в месяц — на 14% больше год к году.
Наиболее заметно вырос спрос на садовников: число вакансий для них увеличилось за год на 103%. Среднее зарплатное предложение составило 64,4 тыс. руб. Кроме того, на 54% выросло число новых резюме работников теплиц, на 47% — сельскохозяйственных рабочих.