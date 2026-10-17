В СКФО зарплатные предложения агрономам выросли на 28% за год

В целом по России агрономам в III квартале предлагали в среднем 90,8 тыс. руб. в месяц, что на 19% больше показателя аналогичного периода 2025 года. На втором месте по росту предложений оказались сельскохозяйственные рабочие: их потенциальный заработок увеличился на 15%, до 80 тыс. руб. Пастухам предлагали 60 тыс. руб. в месяц — на 14% больше год к году.