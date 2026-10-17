Главные новости за 17 октября. Ростов-на-Дону и область
Годовая инфляция в Ростовской области в сентябре снизилась до 6,12% после 6,41% в августе. Это ниже общероссийского уровня, который почти не изменился и составил 6,35%. За месяц цены в регионе выросли на 0,38%, следует из данных Росстата, опубликованных Банком России 16 октября. Снижение годового показателя не означает, что цены пошли вниз: он отражает их изменение за последние 12 месяцев. По объяснению регулятора, после сезонной корректировки цены в сентябре росли медленнее, чем в августе. Главным фактором стало увеличение предложения некоторых продуктов. В общероссийской динамике замедлению текущего роста цен помогло обычное для сентября удешевление овощей и фруктов; в то же время заметно выросли цены на образовательные услуги.
Городская казна донской столицы демонстрирует уверенный рост доходов от туротрасли: поступления от туристического налога с января по сентябрь 2026 года составили 76 млн рублей против 41,6 млн рублей за тот же период 2025-го. Прирост превысил 82%. Соответствующие данные администрации города приводит РБК Ростов. В мэрии связывают положительную динамику с расширением объёма гостиничных услуг и устойчивым интересом гостей города к его туристической инфраструктуре.
Администрация Волгодонского района Ростовской области повторно выставила на продажу здания начальных школ в хуторах Холодный и Калинин. Вместе со зданиями продают земельные участки. Суммарная начальная цена двух лотов — 957,9 тыс. руб. Заявки на участие принимают до 10 ноября, торги назначили на 16 ноября. Новые извещения опубликованы в ГИС Торги как продажа муниципального имущества посредством публичного предложения.
Департамент архитектуры и градостроительства Ростова выдал ООО «Специализированный застройщик “НСК-Дон”» разрешение на ввод гостиничного комплекса «Резиденция “Берег”» на Береговой улице, 16, пишет «Город N». Разрешение датировано 21 сентября 2026 года; сведения о вводе объекта размещены в Единой информационной системе жилищного строительства. Комплекс занимает участок площадью 1 418 кв. м у Богатяновского спуска. Он включает четыре корпуса высотой от 7 до 16 этажей и общую площадь 5,6 тыс. кв. м. В двух разновысотных башнях разместятся 19 апартаментов площадью от 210 до 300 кв. м, в том числе два двухуровневых пентхауса. Проектная стоимость превышает 556 млн руб.
Ростовская область закрепилась в числе наименее «пьющих» территорий страны. По итогам скользящего двенадцатимесячного периода, завершившегося в сентябре 2026 года, донской регион занял десятую строчку в перечне субъектов Российской Федерации с минимальным алкогольным потреблением, следует из материалов Минздрава, с которыми ознакомилось РИА Новости. Верхние позиции рейтинга традиционно удерживают республики Северо-Кавказского федерального округа.
Восемнадцать районов Ростовской области одновременно сменили руководство: прежние главы покинули посты раньше срока, и региональные власти приступили к оперативному закрытию образовавшихся вакансий. Соответствующие распоряжения за подписью губернатора Юрия Слюсаря опубликованы на портале правовой информации Ростовской области. Кресло временных руководителей в большинстве муниципалитетов заняли действующие главы местных администраций