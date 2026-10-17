Ростовская область вошла в топ-10 самых трезвых регионов России в 2026 году

В масштабах всей страны тренд на снижение приобретает характер долгосрочного явления: показатель в 7,47 литра на человека стал рекордно низким начиная с 1996 года. Тем не менее динамика по отдельным регионам неоднородна. Так, Карачаево-Черкесия продемонстрировала незначительный прирост — с 2,63 литра в сентябре предыдущего года до нынешних 2,73 литра.