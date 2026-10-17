Ростовская область вошла в топ-10 самых трезвых регионов России в 2026 году
Ростовская область закрепилась в числе наименее «пьющих» территорий страны. По итогам скользящего двенадцатимесячного периода, завершившегося в сентябре 2026 года, донской регион занял десятую строчку в перечне субъектов Российской Федерации с минимальным алкогольным потреблением, следует из материалов Минздрава, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Верхние позиции рейтинга традиционно удерживают республики Северо-Кавказского федерального округа. Абсолютным лидером трезвости остаётся Чечня, где показатель едва достигает 0,02 литра чистого спирта на душу населения. Следом расположились Ингушетия (0,61 л) и Дагестан (0,89 л). Кабардино-Балкария зафиксировала значение в 1,97 литра, Карачаево-Черкесия — 2,73 литра, Ставропольский край — 3,39 литра. Замыкают верхнюю часть таблицы Тыва (4,03 л), Северная Осетия (4,1 л) и Москва (4,39 л). Ростовская область с показателем 5,09 литра разместилась непосредственно за столицей.
Методология расчетов предполагает учет не фактически выпитого за календарный месяц объёма, а накопленного потребления за предшествующий год с поправкой на смертность по причинам, связанным с употреблением алкоголя. Именно поэтому сентябрьская цифра отражает годовую тенденцию, а не разовый срез.
В масштабах всей страны тренд на снижение приобретает характер долгосрочного явления: показатель в 7,47 литра на человека стал рекордно низким начиная с 1996 года. Тем не менее динамика по отдельным регионам неоднородна. Так, Карачаево-Черкесия продемонстрировала незначительный прирост — с 2,63 литра в сентябре предыдущего года до нынешних 2,73 литра.
Параллельно фиксируется спад и в секторе пивной розницы. В 2025 году, как писал РБК Ростов, жители Ростовской области приобрели 52,4 литра пива и смежных напитков на каждого совершеннолетнего — на 12 литров меньше, чем годом ранее. По данному показателю регион занял 64-е место среди всех субъектов федерации.