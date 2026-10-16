Волгодонской район повторно продает две бывшие школы за 958 тыс. рублей
Администрация Волгодонского района Ростовской области повторно выставила на продажу здания начальных школ в хуторах Холодный и Калинин. Вместе со зданиями продают земельные участки. Суммарная начальная цена двух лотов — 957,9 тыс. руб. Заявки на участие принимают до 10 ноября, торги назначили на 16 ноября. Новые извещения опубликованы в ГИС Торги как продажа муниципального имущества посредством публичного предложения.
Самый дорогой объект — Холодненская начальная школа на улице Центральной, 30а. Здание площадью 335 кв. м и участок площадью 1 443 кв. м оценили в 687,9 тыс. руб. В состав этого лота также включили нежилое здание АТС площадью 53,7 кв. м. Задаток составляет 68,79 тыс. руб., шаг продажи — 34,395 тыс. руб. В хуторе Калинин администрация предлагает здание бывшей начальной школы площадью 67,2 кв. м на улице Школьной, 15 и участок площадью 2 006 кв. м. Начальная цена этого лота — 269 тыс. руб., задаток — 26,9 тыс. руб., шаг — 13,45 тыс. руб.Описание лотов и условий продажи
Оба объекта уже выставляли на электронный аукцион в сентябре—октябре. Извещение предусматривало прием заявок до 30 сентября и торги 5 октября. По данным карточки торгов, аукцион не состоялся; новые лоты вошли в извещение, опубликованное 14 октября. Повторная процедура проходит в форме публичного предложения. Это означает, что цена может снижаться по периодам в соответствии с условиями извещения. Доступные карточки подтверждают статус первых торгов, но не раскрывают протокол комиссии, поэтому установить, не было ли заявок или участников не допустили, по ним нельзя.
Район включил объекты в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2026 год. В аукционных извещениях здания обозначены как нежилые, хотя в названиях лотов сохранились имена школ. Это продажа зданий, земель и в случае Холодного — бывшего здания АТС, а не действующих образовательных учреждений. В сентябре сообщалось о первой попытке продать эти объекты: тогда торги планировали на 5 и 9 октября, а суммарные начальные цены двух школ составляли те же 956,9 тыс. руб.
Новая продажа должна завершиться 16 ноября. На эту дату администрация назначила торги по обоим лотам; до окончания приема заявок остается проверить условия и документы в извещениях на площадке. Итоговая цена будет зависеть от хода публичного предложения и наличия покупателей.