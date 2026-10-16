Волгодонской район повторно продает две бывшие школы за 958 тыс. рублей

Оба объекта уже выставляли на электронный аукцион в сентябре—октябре. Извещение предусматривало прием заявок до 30 сентября и торги 5 октября. По данным карточки торгов, аукцион не состоялся; новые лоты вошли в извещение, опубликованное 14 октября. Повторная процедура проходит в форме публичного предложения. Это означает, что цена может снижаться по периодам в соответствии с условиями извещения. Доступные карточки подтверждают статус первых торгов, но не раскрывают протокол комиссии, поэтому установить, не было ли заявок или участников не допустили, по ним нельзя.