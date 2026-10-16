В Ростове-на-Дону почти вдвое выросли поступления от туристического налога
Городская казна донской столицы демонстрирует уверенный рост доходов от туротрасли: поступления от туристического налога с января по сентябрь 2026 года составили 76 млн рублей против 41,6 млн рублей за тот же период 2025-го. Прирост превысил 82%. Соответствующие данные администрации города приводит РБК Ростов.
В мэрии связывают положительную динамику с расширением объёма гостиничных услуг и устойчивым интересом гостей города к его туристической инфраструктуре.
Туристический налог введен в большинстве российских муниципалитетов с 1 января 2025 года. Ростов-на-Дону не стал исключением. Ставку сбора каждый город устанавливает самостоятельно в пределах потолка, предусмотренного Налоговым кодексом: в 2025 году предельная ставка составляла 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м достигнет 3%, в 2028-м — 4%, а с 2029 года зафиксируется на отметке 5%. Минимальная сумма выплаты — 100 рублей — не зависит от стоимости проживания.
К сентябрю 2026 года процедуру добровольной самооценки в Ростове-на-Дону прошли 250 объектов размещения, получивших место в едином реестре классифицированных туристических объектов. В их числе — 206 гостиниц, 37 гостевых домов, шесть баз отдыха и один кемпинг. Год назад в реестре числилось заметно меньше участников: прирост по количеству включенных объектов составил 41,2%.
В середине сентября в городе заработал визит-центр, функционирующий по принципу единого окна. Здесь гости и жители могут получить информацию об экскурсионных маршрутах, забронировать номер в гостинице и узнать, где отведать блюда донской кухни. По замыслу городских властей, площадка призвана объединить представителей бизнеса и профильных специалистов туриндустрии.
Глава Ростова Александр Скрябин, выступая на тематическом туристическом форуме, обозначил стратегическую цель: «Наша общая задача — сделать так, чтобы к нам приезжали целенаправленно, оставались на несколько дней, возвращались и рекомендовали Ростов знакомым». Мэр также указал, что развитие туристического направления стимулирует занятость не только в самой отрасли, но и в сопряженных секторах экономики.
По итогам года туристический поток в донскую столицу прогнозируется на уровне около 1 млн человек. В 2025 году Ростов-на-Дону принял 964,4 тысячи гостей.