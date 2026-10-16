В Ростове-на-Дону почти вдвое выросли поступления от туристического налога

Туристический налог введен в большинстве российских муниципалитетов с 1 января 2025 года. Ростов-на-Дону не стал исключением. Ставку сбора каждый город устанавливает самостоятельно в пределах потолка, предусмотренного Налоговым кодексом: в 2025 году предельная ставка составляла 1%, в 2026-м — 2%, в 2027-м достигнет 3%, в 2028-м — 4%, а с 2029 года зафиксируется на отметке 5%. Минимальная сумма выплаты — 100 рублей — не зависит от стоимости проживания.