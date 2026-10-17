Губернатор Юрий Слюсарь назначил врио глав 18 районов Ростовской области
Восемнадцать районов Ростовской области одновременно сменили руководство: прежние главы покинули посты раньше срока, и региональные власти приступили к оперативному закрытию образовавшихся вакансий. Соответствующие распоряжения за подписью губернатора Юрия Слюсаря опубликованы на портале правовой информации Ростовской области.
Кресло временных руководителей в большинстве муниципалитетов заняли действующие главы местных администраций — чиновники, непосредственно отвечающие за повседневное функционирование районов: формирование и исполнение бюджетов, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожную инфраструктуру и благоустройство территорий. В нескольких случаях исполнение обязанностей было возложено на заместителей руководителей администраций.
Кадровые изменения затронули Багаевский, Белокалитвинский, Волгодонской, Дубовский, Егорлыкский, Каменский, Константиновский, Миллеровский, Милютинский, Мясниковский, Обливский, Родионово-Несветайский, Тарасовский, Усть-Донецкий, Целинский и Цимлянский районы. Отдельным решением временное руководство назначено в Азовском и Зимовниковском районах, где должности главы района и главы администрации прежде были совмещены в одном лице.
Среди получивших временные полномочия — Александр Черных, возглавивший Багаевский район, Светлана Леонова в Волгодонском районе, Андрей Торпуджиян в Мясниковском и Федор Ковтунов в Азовском. Во главе Белокалитвинского района встал Владимир Голубов, Миллеровского — Андрей Сидоренко, приступивший к исполнению обязанностей с 16 октября.
Предпосылки для столь масштабной ротации складывались на протяжении нескольких недель. В конце сентября пост досрочно оставил руководитель администрации Егорлыкского района. В начале октября о выходе на пенсию объявила глава администрации Цимлянского района. 15 октября об уходе без объяснения причин одновременно сообщили руководители администраций Миллеровского и Белокалитвинского районов.