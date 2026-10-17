Губернатор Юрий Слюсарь назначил врио глав 18 районов Ростовской области

Предпосылки для столь масштабной ротации складывались на протяжении нескольких недель. В конце сентября пост досрочно оставил руководитель администрации Егорлыкского района. В начале октября о выходе на пенсию объявила глава администрации Цимлянского района. 15 октября об уходе без объяснения причин одновременно сообщили руководители администраций Миллеровского и Белокалитвинского районов.