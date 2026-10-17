В Ростове ввели в эксплуатацию апарт-отель у Дона после спора с прокуратурой

Комплекс занимает участок площадью 1 418 кв. м у Богатяновского спуска. Он включает четыре корпуса высотой от 7 до 16 этажей и общую площадь 5,6 тыс. кв. м. В двух разновысотных башнях разместятся 19 апартаментов площадью от 210 до 300 кв. м, в том числе два двухуровневых пентхауса. Проектная стоимость превышает 556 млн руб.