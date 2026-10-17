В Ростове ввели в эксплуатацию апарт-отель у Дона после спора с прокуратурой
Департамент архитектуры и градостроительства Ростова выдал ООО «Специализированный застройщик “НСК-Дон”» разрешение на ввод гостиничного комплекса «Резиденция “Берег”» на Береговой улице, 16, пишет «Город N». Разрешение датировано 21 сентября 2026 года; сведения о вводе объекта размещены в Единой информационной системе жилищного строительства.
Комплекс занимает участок площадью 1 418 кв. м у Богатяновского спуска. Он включает четыре корпуса высотой от 7 до 16 этажей и общую площадь 5,6 тыс. кв. м. В двух разновысотных башнях разместятся 19 апартаментов площадью от 210 до 300 кв. м, в том числе два двухуровневых пентхауса. Проектная стоимость превышает 556 млн руб.
Стройку сопровождал конфликт с прокуратурой Ростовской области. Надзорное ведомство обратилось в Арбитражный суд Ростовской области и потребовало признать отсутствующим право застройщика на 112 кв. м участка, а также отменить разрешение на строительство. По версии прокуратуры, эта территория входит в 20-метровую береговую полосу Дона и относится к землям общего пользования.
Прокуратура также указала на недостатки проекта: недостаточное озеленение, отсутствие расчетов естественной освещенности, расположение участка в зоне подтопления без защитных сооружений и пересечение санитарно-защитной зоны ресторана с рекреационной территорией. По мнению надзора, комплекс мог помешать продлению набережной, предусмотренному генпланом Ростова-на-Дону.
Арбитражный суд Ростовской области в конце 2025 года отклонил иск прокуратуры. Суд установил, что объект не ограничивает доступ жителей к Дону и набережной, а заявленные недостатки проекта не подтвердились. Застройщик доказал, что получил участок в 2005 году — до введения в 2006 году ограничений на приватизацию береговых полос. Суд также учел высокую готовность объекта.
Прокуратура обжаловала решение. Апелляционное производство продолжается: эксперты, привлеченные «НСК-Доном», исследуют технические условия подключения к сетям, договоры с ресурсоснабжающими организациями, изменения проектной документации, специальные технические условия, заключения строительных экспертиз и кадастровые сведения. Суд потребовал завершить экспертизу до 20 октября.
Проект получил повторное положительное заключение государственной экспертизы в сентябре 2026 года. В июне «Коммерсантъ» сообщал, что строительство началось в 2024 году, а ввод планировался во втором квартале 2026 года.
У застройщика недавно сменился собственник: 100% ООО «Специализированный застройщик “НСК-Дон”» теперь принадлежит Николаю Катаняну, компанию управляет его ООО «Советы профи». Ранее компанию в равных долях контролировали Анастасия Савенкова и ООО «Сократ», которым на 99% владела Такуи Гогорян.