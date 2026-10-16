Инфляция на Дону замедлилась до 6,12%
Годовая инфляция в Ростовской области в сентябре снизилась до 6,12% после 6,41% в августе. Это ниже общероссийского уровня, который почти не изменился и составил 6,35%. За месяц цены в регионе выросли на 0,38%, следует из данных Росстата, опубликованных Банком России 16 октября.
Снижение годового показателя не означает, что цены пошли вниз: он отражает их изменение за последние 12 месяцев. По объяснению регулятора, после сезонной корректировки цены в сентябре росли медленнее, чем в августе. Главным фактором стало увеличение предложения некоторых продуктов. В общероссийской динамике замедлению текущего роста цен помогло обычное для сентября удешевление овощей и фруктов; в то же время заметно выросли цены на образовательные услуги.
Динамика отдельных товаров на Дону оставалась неоднородной. За год сахар подорожал на 21,1%, яйца — на 12,9%, а общественное питание — на 9,3%, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное отделение Банка России. Масло и жиры, напротив, подешевели на 4,1%. В непродовольственном сегменте годовой прирост цен замедлился с 5,98% в августе до 5,52% в сентябре. Однако моторное топливо за год прибавило в цене 25,8%. Подорожали также телерадиотовары — на 8,6%, печатные издания — на 8,2%, средства связи — на 6,4%. Инструменты и оборудование подешевели на 6%, электроника и техника — на 3,6%.
Услуги дорожали быстрее товаров: их годовой прирост цен в сентябре составил 7,55% против 7,52% месяцем ранее. Базовая инфляция, которая исключает часть наиболее изменчивых цен, осталась на августовском уровне — 4,94%. При этом официальный комментарий Банка России характеризует услуги в целом как сегмент, где цены за 12 месяцев росли быстрее общей потребительской корзины.
На фоне сентябрьского замедления годовой инфляции региональный результат развернулся по сравнению с июлем: тогда, по данным РБК Ростов, показатель на Дону достиг 6,03% и превысил российские 5,98%. В августе инфляция в области поднялась до 6,41%, также оказавшись выше общероссийских 6,33%. В сентябре она вновь оказалась ниже национального уровня. По оценке Банка России, общая цель денежно-кредитной политики — вернуть годовую инфляцию к 4%.
Числа в исходном сообщении округлены: точные данные Росстата и Банка России — 6,12% годовой инфляции в области, 6,35% по стране и 0,38% роста цен за месяц.