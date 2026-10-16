Инфляция на Дону замедлилась до 6,12%

Динамика отдельных товаров на Дону оставалась неоднородной. За год сахар подорожал на 21,1%, яйца — на 12,9%, а общественное питание — на 9,3%, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное отделение Банка России. Масло и жиры, напротив, подешевели на 4,1%. В непродовольственном сегменте годовой прирост цен замедлился с 5,98% в августе до 5,52% в сентябре. Однако моторное топливо за год прибавило в цене 25,8%. Подорожали также телерадиотовары — на 8,6%, печатные издания — на 8,2%, средства связи — на 6,4%. Инструменты и оборудование подешевели на 6%, электроника и техника — на 3,6%.