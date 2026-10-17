Два беспилотника сбили в Ленинградской области в ночь на 17 октября
Об опасности БПЛА жителей региона предупредили в 2:10
В Ленинградской области в ночь на 17 октября сбили два беспилотника. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Об опасности беспилотников в воздушном пространстве региона господин Дрозденко предупредил в 2:10. Отбой объявили в 5:26. На время действия режима жителей предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета.