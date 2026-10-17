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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Северо-Запад

Два беспилотника сбили в Ленинградской области в ночь на 17 октября

Об опасности БПЛА жителей региона предупредили в 2:10
В Ленинградской области в ночь на 17 октября сбили два беспилотника. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет

В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет

Егор Снетков / Коммерсантъ

Об опасности беспилотников в воздушном пространстве региона господин Дрозденко предупредил в 2:10. Отбой объявили в 5:26. На время действия режима жителей предупредили о возможном снижении скорости мобильного интернета.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор