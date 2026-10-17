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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Урал

Бывший ресторан «Харбин» в Екатеринбурге начали демонтировать

Здание бывшего ресторана «Харбин» в Екатеринбурге начали демонтировать экскаваторы, пишут СМИ.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как сообщалось ранее, рядом, на месте ресторана «Харбин», по заказу компании «Куйбышева, 38» был запроектирован 25-этажный общественно-деловой центр. Но в итоге компания будет в партнерстве реализовывать проект «Премиаль».
Здание китайского ресторана построил бизнесмен Константин Романовский, для работы в нем он привлек сотрудников из КНР (Китайская Народная Республика). Ресторан открылся в октябре 1991 года — за два месяца до распада СССР.