«Дели» и «Харбин» сменят бизнес-виллы
«УГМК-Застройщик» разместит ритейл-парк на набережной Исети в Екатеринбурге
Компания «УГМК-Застройщик» представил на форуме 100+ TechnoBuild проект по строительству ритейл-парка «Премиаль» в центре Екатеринбурга на месте снесенной гостиницы «Дели». На улице Куйбышева у набережной реки Исеть и спорткомплекса «УГМК-Арены» хотят возвести шесть трехэтажных зданий. Компания уже получила разрешение на строительство, завершить работы планируют в конце 2028 года. На соседнем участке, где находится здание бывшего ресторана «Харбин», другой инвестор построит еще две виллы.
В границах ул. Куйбышева и реки Исети у «УГМК-Арены» построят ритейл-парк «Премиаль», состоящий из восьми бизнес-вилл. Шесть вилл на месте снесенной гостиницы «Дели» построит «УГМК-Застройщик», еще две на месте бывшего ресторана «Харбин» (этот проект будет реализовывать компания, владеющая зданием).
Изначально на месте ресторана «Харбин» рассматривалось строительство 25-этажного общественно-делового центра. На месте гостиницы «Дели» в последние годы рассматривали варианты строительства гастрорынка, фуд-корта, торговых объектов, медцентра.
Строительство гостиницы «Дели» началось в Екатеринбурге в 1995 году. В 1997 году работы прекратились, а владевшая зданием российско-индийская компания «Екатеринбург-Дели» заявила о ликвидации. В 2016 году новые собственники — ТДЦ «Мегаполис» (принадлежит бизнесмену Сергею Флеганову) — заявили о возобновлении работ, но строительство снова было остановлено. В 2020 году здание выкупило АО «Ледовая арена» (60% принадлежит УГМК, 40% — министерству по управлению госимуществом Свердловской области, МУГИСО). В 2021 году недострой снесли.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
По словам генерального директора «УГМК-Застройщик» Евгения Мордовина, общая площадь составит 20 тыс. кв. м. Согласно проекту, помещения могут занять штаб-квартиры крупных уральских компаний, рестораны, студии пилатеса и йоги, а также ритейл и банки. Помещения будут разной площади — от 37 до 1 тыс. кв. м. Их намерены как продавать, так и сдавать в аренду. Проект рассчитан на ежедневный поток в 3 тыс. гостей.
Строительство планируется завершить в конце 2028 года. Уже полностью готов подземный паркинг.
«Нашу идею мы показали нашим партнерам — владельцам ресторана "Харбин", она им понравилась. Они тоже получили разрешение на строительство и начнут реализовывать проект вместе с нами в одной концепции»,— пояснил господин Мордовин. Он добавил, что подобный проект реализован в Дубае (ОАЭ) — City Walk.
Господин Мордовин пояснил «Ъ-Урал», что виллы будут малоэтажными, чтобы не закрывать вид на арену. «Конечно, нам, как девелоперам, хотелось бы построить выше и больше. Экономика проекта была бы совершенно другая, но кроме желания заработать есть ведь и другие ценности. Здесь важны набережная и арена. Как только мы поднимем застройку до уровня 5-6 этажей, то мы перекроем вид на арену. Мы осознано пошли на то, чтобы снизить этажность до 3-4 этажей»,— рассказал он.
На форуме 100+ TechnoBuild компания подписала соглашения с АО «Ледовая арена» и Сбербанком о финансировании и цифровизации площадки. По словам генерального директора АО «Ледовая арена» Юлии Романовой, проект будет интересен болельщикам, так как часть ритейл-парка займет общепит, а на самой арене, например, не продают алкоголь.