«Дели» и «Харбин» сменят бизнес-виллы

Компания «УГМК-Застройщик» представил на форуме 100+ TechnoBuild проект по строительству ритейл-парка «Премиаль» в центре Екатеринбурга на месте снесенной гостиницы «Дели». На улице Куйбышева у набережной реки Исеть и спорткомплекса «УГМК-Арены» хотят возвести шесть трехэтажных зданий. Компания уже получила разрешение на строительство, завершить работы планируют в конце 2028 года. На соседнем участке, где находится здание бывшего ресторана «Харбин», другой инвестор построит еще две виллы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография На пересечении улицы Куйбышева и набережной Исети рядом с «УГМК-Ареной» планируют построить ритейл-парк "Премиаль" Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Следующая фотография 1 / 2 На пересечении улицы Куйбышева и набережной Исети рядом с «УГМК-Ареной» планируют построить ритейл-парк "Премиаль" Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

В границах ул. Куйбышева и реки Исети у «УГМК-Арены» построят ритейл-парк «Премиаль», состоящий из восьми бизнес-вилл. Шесть вилл на месте снесенной гостиницы «Дели» построит «УГМК-Застройщик», еще две на месте бывшего ресторана «Харбин» (этот проект будет реализовывать компания, владеющая зданием).

Изначально на месте ресторана «Харбин» рассматривалось строительство 25-этажного общественно-делового центра. На месте гостиницы «Дели» в последние годы рассматривали варианты строительства гастрорынка, фуд-корта, торговых объектов, медцентра.

Строительство гостиницы «Дели» началось в Екатеринбурге в 1995 году. В 1997 году работы прекратились, а владевшая зданием российско-индийская компания «Екатеринбург-Дели» заявила о ликвидации. В 2016 году новые собственники — ТДЦ «Мегаполис» (принадлежит бизнесмену Сергею Флеганову) — заявили о возобновлении работ, но строительство снова было остановлено. В 2020 году здание выкупило АО «Ледовая арена» (60% принадлежит УГМК, 40% — министерству по управлению госимуществом Свердловской области, МУГИСО). В 2021 году недострой снесли.

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По словам генерального директора «УГМК-Застройщик» Евгения Мордовина, общая площадь составит 20 тыс. кв. м. Согласно проекту, помещения могут занять штаб-квартиры крупных уральских компаний, рестораны, студии пилатеса и йоги, а также ритейл и банки. Помещения будут разной площади — от 37 до 1 тыс. кв. м. Их намерены как продавать, так и сдавать в аренду. Проект рассчитан на ежедневный поток в 3 тыс. гостей.

Строительство планируется завершить в конце 2028 года. Уже полностью готов подземный паркинг.

«Нашу идею мы показали нашим партнерам — владельцам ресторана "Харбин", она им понравилась. Они тоже получили разрешение на строительство и начнут реализовывать проект вместе с нами в одной концепции»,— пояснил господин Мордовин. Он добавил, что подобный проект реализован в Дубае (ОАЭ) — City Walk.

Господин Мордовин пояснил «Ъ-Урал», что виллы будут малоэтажными, чтобы не закрывать вид на арену. «Конечно, нам, как девелоперам, хотелось бы построить выше и больше. Экономика проекта была бы совершенно другая, но кроме желания заработать есть ведь и другие ценности. Здесь важны набережная и арена. Как только мы поднимем застройку до уровня 5-6 этажей, то мы перекроем вид на арену. Мы осознано пошли на то, чтобы снизить этажность до 3-4 этажей»,— рассказал он.

На форуме 100+ TechnoBuild компания подписала соглашения с АО «Ледовая арена» и Сбербанком о финансировании и цифровизации площадки. По словам генерального директора АО «Ледовая арена» Юлии Романовой, проект будет интересен болельщикам, так как часть ритейл-парка займет общепит, а на самой арене, например, не продают алкоголь.

Мария Игнатова