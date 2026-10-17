Летевший из Хургады в Петербург самолет сел в Хельсинки из-за ограничений в Пулково

Самолет авиакомпании Red Sea Airlines, выполнявший рейс из Хургады в Петербург, совершил посадку в аэропорту Хельсинки. Финская пограничная служба сообщила, что воздушная гавань стала для борта запасным аэродромом из-за временного закрытия Пулково.