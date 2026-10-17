Летевший из Хургады в Петербург самолет сел в Хельсинки из-за ограничений в Пулково
Самолет авиакомпании Red Sea Airlines, выполнявший рейс из Хургады в Петербург, совершил посадку в аэропорту Хельсинки. Финская пограничная служба сообщила, что воздушная гавань стала для борта запасным аэродромом из-за временного закрытия Пулково.
После дозаправки самолет продолжил полет в Петербург. По данным онлайн-табло Пулково, борт прибыл в аэропорт в 8:21 мск.
Ночью 17 октября Пулково временно приостанавливал прием и отправку рейсов из-за ограничений в воздушном пространстве. По данным пресс-службы аэропорта, петербургская авиагавань также принимала самолеты, которые не могли приземлиться в московском авиаузле.
Ограничения вводили на фоне атаки беспилотников на Ленинградскую область. Губернатор Александр Дрозденко утром сообщил о двух сбитых БПЛА. По его словам, жертв и разрушений в регионе не было. Воздушную опасность объявили около 2:10, отбой дали в 5:26.