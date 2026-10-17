Пулково принял 20 запасных рейсов на фоне ночных ограничений

По состоянию на 11:00 мск вылет 19 рейсов задерживается более чем на два часа. Часть пассажиров направили в Москву наземным транспортом. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, сотрудники Пулково и авиакомпаний принимают меры для восстановления расписания.