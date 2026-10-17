Пулково принял 20 запасных рейсов на фоне ночных ограничений
К 11:00 мск более чем на два часа задерживаются 19 рейсов из Петербурга
Аэропорт Пулково ночью временно приостанавливал прием и отправку рейсов из-за ограничений в воздушном пространстве. На фоне ограничений в московском авиаузле петербургская воздушная гавань приняла 20 рейсов в качестве запасного аэропорта. Об этом сообщила пресс-служба Пулково.
По состоянию на 11:00 мск вылет 19 рейсов задерживается более чем на два часа. Часть пассажиров направили в Москву наземным транспортом. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, сотрудники Пулково и авиакомпаний принимают меры для восстановления расписания.
В ночь на 17 октября в Ленинградской области объявляли опасность атаки беспилотников. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что за время действия режима в регионе сбили два БПЛА. Жертв и разрушений нет. Отбой опасности объявили в 5:26.
В Пулково отметили, что обстановка в терминале спокойная, пассажиров обслуживают в соответствии с федеральными авиационными правилами.