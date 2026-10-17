В Татарстане годовой план строительства жилья выполнили на 97%

В коммерческом сегменте сданы 109 многоквартирных домов общей площадью более 962 тыс. кв. м. Это 92% запланированного объема. По программе социальной ипотеки завершено строительство 38 домов площадью более 111 тыс. кв. м. Годовой план выполнен на 74%.