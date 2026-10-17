В Татарстане годовой план строительства жилья выполнили на 97%
За месяц план объем ввода вырос на 200 тыс. кв. м
В Татарстане с начала года ввели более 3 млн кв. м жилья. Таким образом годовой план строительства выполнен на 97%. Об этом на совещании в Доме правительства сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.
В коммерческом сегменте сданы 109 многоквартирных домов общей площадью более 962 тыс. кв. м. Это 92% запланированного объема. По программе социальной ипотеки завершено строительство 38 домов площадью более 111 тыс. кв. м. Годовой план выполнен на 74%.
В сфере индивидуального жилищного строительства введено почти 2 млн кв. м жилья, то есть 101% годового плана.
В начале сентября сообщалось, что в Татарстане ввели более 2,8 млн кв. м жилья, выполнив годовой план на 90%. Таким образом, к середине октября объем ввода вырос примерно на 200 тыс. кв. м.