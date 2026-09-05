В Татарстане годовой план по вводу жилья выполнили на 90%

Годовой план строительства в Татарстане выполнен на 90%, введено более 2,8 млн кв. м жилья. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

По линии коммерческого строительства сдано 90% от запланированного объема —105 многоквартирных домов общей площадью около 934 тыс. кв. м. По программе социальной ипотеки годовой план выполнен на 71%, завершено строительство 37 домов площадью более 106 тыс. кв. м.

По индивидуальному жилищному строительству сдано 1,8 млн кв. м жилья, что составляет 91% от плана.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в первом полугодии ввели 1,4 млн кв. м жилья в сегменте ИЖС, что на 18,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Анар Зейналов