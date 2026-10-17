В Нижнем Тагиле СКР начал проверку после гибели двух жителей в пожаре
СУ СКР по Свердловской области начало проводить проверку по факту гибели двух жителей Нижнего Тагила в пожаре, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, это оказались 53-летний мужчина и 66-летняя женщина.
«Для определения точных причин возгорания и гибели граждан проводятся пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — отметили в пресс-службе областного СКР.
Полковник Горелых уточнил, что предварительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Ранее в Екатеринбурге по ул. Бакинских Комиссаров, 60 умер местный житель после вспыхнувшего пожара.