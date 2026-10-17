В Нижнем Тагиле СКР начал проверку после гибели двух жителей в пожаре

СУ СКР по Свердловской области начало проводить проверку по факту гибели двух жителей Нижнего Тагила в пожаре, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, это оказались 53-летний мужчина и 66-летняя женщина.