В Екатеринбурге на Уралмаше при пожаре умер местный житель

В Екатеринбурге по ул. Бакинских Комиссаров, 60 вспыхнул пожар, в результате которого умер один местный житель, сообщили «Ъ-Урал» в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«На площади 25 кв. м. горели домашние вещи в квартире на 7-м этаже 9-этажного жилого дома. В 10:15 пожарные локализовали огонь», — уточнили в МЧС по Свердловской области.

Вскоре открытое горение было ликвидировано. На месте работали 10 пожарных и 3 единицы техники.

Напомним, ранее пожарные ликвидировали возгорание в здании склада DNS на улице Черняховского в Екатеринбурге. Для ликвидации возгорания были задействованы 21 единица спецтехники и 58 огнеборцев.