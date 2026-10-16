Дума Нижневартовского района отправила в отставку главу Бориса Саломатина
Дума Нижневартовского района досрочно прекратила полномочия главы муниципалитета Бориса Саломатина. Решение принято 16 октября на основании определения суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры), сообщили в департаменте внутренней политики региона.
Временно исполняющим обязанности главы Нижневартовского района распоряжением губернатора Югры назначена Марина Горичева. Ранее она занимала должность заместителя главы района.
Борису Саломатину 66 лет, он возглавлял Нижневартовский район 19 лет. В октябре 2006 года он одержал победу на прямых выборах (взял 6609 голосов), обойдя Владимира Зиновьева (620) и Валерия Литвинова (168). Против всех тогда выступили 1371 человек. В 2011, 2016 и 2021 годах депутаты районной думы переизбирали Бориса Саломатина на новый срок.
Напомним, с инициативой об увольнении Бориса Саломатина выступил районный прокурор в 2025 году. По данным Нижневартовского районного суда, надзорное ведомство установило, что глава без разрешения депутатов местной думы выплатил себе 5,3 млн руб. в виде премий за то, что 106 раз вышел на работу в выходные и праздничные дни. В частности, 2 млн руб. за 2018 год, 3,3 млн руб. — за 2021 и 2022 годы. Суд тогда удовлетворил требования прокурора и обязал господина Саломатина вернуть незаконно полученные средства в муниципальный бюджет.
Позже прокурор обратился к председателю районной думы Елене Поль («Единая Россия») с представлением о досрочном прекращении полномочий главы в связи с утратой доверия, однако депутаты решили, что оснований для увольнения Бориса Саломатина нет.
Районный суд поддержал позицию думы, указав, что Борис Саломатин руководствовался действующими правовыми актами, которые позволяли ему «оценивать свою работу за квартал и год и принимать в отношении себя решения о премировании». «Не имеется оснований утверждать, что думой допущено незаконное бездействие, оспариваемое прокурором»,— говорилось в материалах дела. Позже, в сентябре 2026 года, суд ХМАО отменил решение первой инстанции и утвердил отставку главы Нижневартовского района.