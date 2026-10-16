Дума Нижневартовского района отправила в отставку главу Бориса Саломатина

Борису Саломатину 66 лет, он возглавлял Нижневартовский район 19 лет. В октябре 2006 года он одержал победу на прямых выборах (взял 6609 голосов), обойдя Владимира Зиновьева (620) и Валерия Литвинова (168). Против всех тогда выступили 1371 человек. В 2011, 2016 и 2021 годах депутаты районной думы переизбирали Бориса Саломатина на новый срок.