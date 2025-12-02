Суд обязал главу района ХМАО вернуть выплаты за переработки на 5 млн рублей

Суд удовлетворил исковые требования прокурора Нижневартовского района Александра Долженкова о взыскании с главы Нижневартовского района Бориса Саломатина незаконно полученных выплат в сумме свыше 5 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). По данным ведомства, в 2021 и 2022 годах Борис Саломатин получил дополнительные средства «за работу в праздничные и выходные дни, а также премии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Саломатин

Фото: Telegram-канал Бориса Саломатина Борис Саломатин

Фото: Telegram-канал Бориса Саломатина

В прокуратуре подчеркнули, что депутаты районной думы не рассматривали вопрос о предоставлении дополнительных выплатах главе. «Самостоятельное принятие решений о выплате себе денежных средств за достижение показателей, носящих оценочный характер, является проявлением личной заинтересованности, которая прямо влияет на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление данным лицом своих должностных полномочий»,— отметили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что решение суда в законную силу на данный момент не вступило.

Борис Саломатин возглавляет Нижневартовский район 19 лет. В октябре 2006 года он одержал победу на прямых выборах (взял 6609 голосов), обойдя Владимира Зиновьева (620) и Валерия Литвинова (168), против всех выступили 1371 человек. В 2011, 2016 и 2021 годах депутаты районной думы переизбирали господина Саломатина на новый срок.

Ранее, в 1977 году, Борис Саломатин устроился в Тампонажную контору, в 1978-2000 годах служил в органах МВД: прошел путь от инспектора уголовного розыска УВД Нижневартовска до начальника управления уголовного розыска УВД ХМАО. В 1996 и 2001 годах избирался депутатом гордумы Нижневартовска, в которой возглавлял бюджетную комиссию. В 2001 году перешел в филиал ОАО «ТНК-Сибирь» на должность заместителя директора по региональной политике, в марте 2002 года был назначен заместителем главы Нижневартовска по социальной защите и охране здоровья населения, в октябре того же года — первым вице-мэром. В сентябре 2005 года занял пост первого заместителя главы Нижневартовского района.

Василий Алексеев