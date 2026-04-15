С главы Нижневартовского района взыскали 5 млн рублей за незаконные премии себе

Прокуратура Нижневартовского района добилась взыскания с главы муниципального района более 5 млн рублей, полученных им незаконно в 2021-2022 годах, сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра)

В ходе проверки было установлено, что глава Нижневартовского района самостоятельно принимал решения о выплатах себе премий и доплат за работу в праздничные и выходные дни без согласования с районной думой. В прокуратуре указали, что самостоятельное определение размера выплат за достижение оценочных показателей является проявлением личной заинтересованности, что нарушает принципы объективного и беспристрастного исполнения должностных полномочий.

Прокурор направил в суд иск о возврате незаконно полученных средств, так как вопрос об их выплате не рассматривался представительным органом, а объективная оценка деятельности главы не проводилась. Суд удовлетворил требования прокурора, решение вступило в законную силу.

Ирина Пичурина