Глава района ХМАО продолжил управлять территорией после решения суда об отставке

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин продолжает исполнять свои полномочия несмотря на решение суда Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) о его отправке в отставку в связи с утратой доверия из-за того, что он незаконно выписал себе премии на 5,3 млн руб. в течение нескольких лет. Как сообщили «Ъ-Урал» в департаменте внутренней политики региона, действия руководителя соответствуют требованиям Устава муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Саломатин (в центре)

Фото: telegram-канал губернатора ХМАО Руслана Кухарука Борис Саломатин (в центре)

Фото: telegram-канал губернатора ХМАО Руслана Кухарука

«На данный момент решение суда в думу Нижневартовского района не поступало. После поступления соответствующего решения суда вопрос будет рассмотрен думой»,— пояснили в ведомстве.

Борису Саломатину 66 лет, он возглавляет Нижневартовский район 19 лет. В октябре 2006 года он одержал победу на прямых выборах (взял 6609 голосов), обойдя Владимира Зиновьева (620) и Валерия Литвинова (168). Против всех тогда выступили 1371 человек. В 2011, 2016 и 2021 годах депутаты районной думы переизбирали Бориса Саломатина на новый срок.

С инициативой об увольнении Бориса Саломатина выступил районный прокурор в 2025 году. По данным Нижневартовского районного суда, надзорное ведомство установило, что глава без разрешения депутатов местной думы выплатил себе 5,3 млн руб. в виде премий за то, что он 106 раз вышел на работу в выходные и праздничные дни. В частности, 2 млн руб. за 2018 год, 3,3 млн руб. — за 2021 и 2022 годы. Инстанция тогда удовлетворила требования прокурора, в связи с чем Бориса Саломатина обязали вернуть незаконно полученные средства в муниципальный бюджет.

Позже представитель надзорного ведомства обратился к председателю районной думы Елене Поль («Единая Россия») с представлением о досрочном прекращении полномочий главы в связи с утратой доверия. Впрочем, депутаты решили, что Борис Саломатин соблюдал все ограничения и запреты, и основания для его увольнения «отсутствуют».

Районный суд установил, что Борис Саломатин руководствовался действующими правовыми актами, которые позволяли ему «оценивать свою работу за квартал и год и принимать в отношении себя решения о премировании». «Не имеется оснований утверждать, что думой допущено незаконное бездействие, оспариваемое прокурором»,— говорится в материалах дела. Позже, 8 сентября, суд ХМАО отменил решение первой инстанции и утвердил отставку главы Нижневартовского района.

Василий Алексеев