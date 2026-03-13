В «Орелстрое» изменили состав правления

Совет директоров крупнейшего застройщика Орловской области ПАО СЗ «Орелстрой» (контролируется «Объединенной домостроительной корпорацией» Александра Рогачева) утвердил новый состав правления компании. Решение принято 12 марта в связи с истечением 15 марта срока полномочий действующего коллегиального исполнительного органа, сообщается в раскрытии корпоративных документов компании.

С 16 марта правление «Орелстроя» будет состоять из пяти человек: директора структуры застройщика ООО «Орелстройиндустрия» Михаила Бахтина, депутата горсовета Орла и управляющего директора ПАО Владислава Гефеля (председателя правления), Ольги Ладыгиной, Ирины Симоновой и руководителя отдела продаж компании Ольги Спиридоновой. Ранее правление крупнейшего застройщика региона состояло из четырех человек, произошли два кадровых изменения: из состава выбыла Ольга Чичерина, а в орган управления вошли Михаил Бахтин и Ирина Симонова.

По данным раскрытия, доли участия у членов правления в уставном капитале «Орелстроя» отсутствуют. Решение об утверждении нового состава поддержали 77,78% членов совета директоров, 22,22% воздержались.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в январе в совете директоров «Орелстроя» появились три «новичка», в том числе Александр Бударин, бывший первый вице-губернатор Орловской области, курировавший экономический блок.

Сергей Калашников