Бывший первый вице-губернатор Орловской области Александр Бударин вошел в совет директоров «Орелстроя»

Решением общего собрания акционеров ПАО СЗ «Орелстрой» (контролируется «Объединенной домостроительной корпорацией» Александра Рогачева) утвержден новый состав совета директоров группы. В него вошли три «новичка», среди которых бывший первый вице-губернатор Орловской области, курировавший экономический блок, Александр Бударин. Это следует из сообщения компании.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Александр Бударин в 2016 году

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Александр Бударин родился в 1958 году в Армянской ССР. В 1984 году окончил Казанский госуниверситет по специальности «Математика». Начал карьеру по профессии, с начала 2000-х перешел на госслужбу. С 2001 года — начальник департамента топливно-энергетического комплекса администрации Ульяновской области. С октября 2002 года — вице-губернатор Ульяновской области по строительству и ЖКХ, затем занимал должности советника министра регионального развития РФ и советника гендиректора госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». В 2014 году стал первым замгубернатора при Вадиме Потомском, а в 2018 году покинул свой пост после избрания главой региона Андрея Клычкова. Уточнялось, что господин Бударин планирует скорый выход на пенсию.

Вторым «новичком» в совете директоров «Орелстроя» стал руководитель департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации строительных программ Орловской области Алексей Субботин. Он также является членом регионального правительства. Ведомством руководит с 2020 года. Это не единственный представитель власти в совете директоров компании — с предыдущего профильного собрания акционеров сохранила место Ольга Платонова, которая возглавляет орловский департамент госимущества и земельных отношений. Примечательно, что именно это ведомство до 2021 года значилось собственником «Орелстроя».

Кандидатура третьего нового члена совета директоров ПАО более ожидаемая. Речь идет о руководителе пяти входящих в ОДСК компаний Татьяне Борисовой.

Всего в совете директоров девять человек. Из предыдущего состава были исключены экс-руководитель ООО СЗ «ОДСК-Л10» Евгений Гарбузов и бывший депутат горсовета Липецка Кирилл Ерихов, который ранее был главным исполнительным директором «ОДСК Липецк», а в 2024 году упоминался как директор департамента по развитию группы. Последним выбывшим членом совета значится Владимир Ивановский — полный тезка бывшего первого вице-губернатора Орловской области, покинувшего свой пост в октябре 2025 года.

Александр Бударин не ответил на звонки «Ъ-Черноземье». Представители ОДСК заявили «Ъ-Черноземье», что «решение продиктовано стремлением укрепить экспертный потенциал компании за счет привлечения специалистов с высоким уровнем компетенций в строительстве и смежных областях». «Татьяна Борисова привнесет богатый опыт в сфере продаж, Алексей Субботин — экспертизу в организации строительного процесса, а Александр Бударин — знания в области экономики, навыки по профориентации и подготовке квалифицированных кадров для отрасли»,— отметили в группе.

В начале июня специализированный застройщик «Орелстрой-ЛЗ», входящий в ОДСК, начал строить в Липецке ЖК «Дуэт» стоимостью не менее 1 млрд руб.

Алина Морозова