Белгородский застройщик закрыл долг на 45 млн рублей и избежал банкротства
Арбитражный суд Белгородской области прекратил производство по делу о признании несостоятельным ООО «Специализированный застройщик "Стройинжиниринг"». Как следует из материалов дела, основанием для закрытия разбирательства стал полный расчет девелопера с конкурсным кредитором Еленой Бугровой. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
Суд принял к производству заявление госпожи Бугровой в сентябре 2026 года. История конфликта связана с обязательствами по договору займа, заключенному еще в марте 2019 года между Еленой Бугровой и ООО «Строймонтаж». Изначально девелоперу удавалось успешно оспаривать законность требований кредитора. В декабре 2024 года Тушинский районный суд Москвы признал договор займа незаключенным, а трехстороннее соглашение о переводе долга на «Стройинжиниринг» от июня 2020 года и соглашение о новации от января 2021 года — недействительными. Кроме того, суд аннулировал договоры поручительства с московским индивидуальным предпринимателем Николаем Букиным.
Однако эта юридическая позиция была полностью пересмотрена в вышестоящей инстанции. В марте 2026 года судебная коллегия Московского городского суда отменила решение районного суда и постановила взыскать с ООО «СЗ "Стройинжиниринг"» и господина Букина солидарно 22 млн руб. основного долга, а также 5,6 млн руб. процентов и 17,9 млн руб. неустойки (всего — 45,5 млн руб.). Помимо этого, апелляционная инстанция взыскала 60 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины и ограничила ответственность Букина суммой 100 000 руб. по договору поручительства. Этот вердикт стал для Елены Бугровой правовым основанием для обращения в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением о банкротстве застройщика.
12 октября Тушинский районный суд Москвы рассмотрел заявление «Стройинжиниринга» о предоставлении рассрочки исполнения решения. Девелопер аргументировал необходимость поэтапных выплат тяжелым финансовым положением и рисками для реализации крупного инвестиционного проекта. Компания возводит в Старом Осколе жилой комплекс переменной этажности (разрешение на строительство действует до января 2028 года). Представители застройщика отмечали, что единовременное взыскание крупной суммы может привести к остановке работ и нарушению прав дольщиков, среди которых есть льготные категории, включая участников СВО и многодетные семьи. Кроме того, в строящемся объекте запланировано безвозмездное размещение детской больницы и школы искусств.
По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Стройинжиниринг"» зарегистрировано в декабре 2013 года в Старом Осколе Белгородской области для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 млн руб. Генеральным директором и единственным учредителем является Анна Ульянова. 2025 год компания завершила с выручкой 29 млн и убытком 51 млн руб.
Елена Бугрова является учредителем и генеральным директором московского ООО «Мегаполис», зарегистрированного в 2018 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 50 тыс. руб. В 2025 году компания выручила 91 млн, чистая прибыль составила 31 тыс. руб.
Суд в Москве пошел навстречу застройщику, утвердив график платежей до июня 2027 года. Однако, несмотря на полученную рассрочку, уже 15 октября кредитор Елена Бугрова уведомила Арбитражный суд Белгородской области о полном погашении задолженности и отказалась от требований. Девелопер подтвердил перечисление средств соответствующими платежными поручениями. Поскольку иных заявлений о банкротстве компании в суд не поступало, производство по делу было прекращено, а все связанные с ним ограничения сняты.
По итогам разбирательства Арбитражный суд также взыскал со «Стройинжиниринга» в пользу госпожи Бугровой 100 тыс. руб. в качестве компенсации расходов по уплате государственной пошлины.
Как сообщал «Ъ-Черноземье» в сентябре, ООО «СЗ «Стройинжиниринг» приступило к возведению десятиэтажного многоквартирного дома в Старом Осколе на территории жилого комплекса «Садовые кварталы» (пятая очередь). Планируемая стоимость строительства составляет свыше 1,1 млрд руб. Ввод новостройки в эксплуатацию и передача ключей дольщикам планируется в июле 2028 года.