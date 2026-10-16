Белгородский застройщик закрыл долг на 45 млн рублей и избежал банкротства

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Стройинжиниринг"» зарегистрировано в декабре 2013 года в Старом Осколе Белгородской области для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 млн руб. Генеральным директором и единственным учредителем является Анна Ульянова. 2025 год компания завершила с выручкой 29 млн и убытком 51 млн руб.

Елена Бугрова является учредителем и генеральным директором московского ООО «Мегаполис», зарегистрированного в 2018 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 50 тыс. руб. В 2025 году компания выручила 91 млн, чистая прибыль составила 31 тыс. руб.