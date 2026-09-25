Белгородский «Стройинжиниринг» строит в Старом Осколе 10-этажный дом за 1,1 млрд

ООО «Специализированный застройщик "Стройинжиниринг"» Анны Ульяновой начало строительство десятиэтажного жилого дома в Старом Осколе на территории ЖК «Садовые кварталы» (пятая очередь). Выдача ключей планируется в июле 2028 года. Планируемая стоимость строительства составляет свыше 1,1 млрд руб. Об этом свидетельствует опубликованная проектная декларация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

ЖК «Садовые кварталы» — жилой комплекс комфорт-класса. Он расположен при въезде в город, в бывших Мичуринских садах. ЖК состоит из жилых домов переменной этажности с собственной котельной и огороженной территорией по принципу «двор без машин». В настоящее время введены в эксплуатацию четыре очереди. Пятая очередь предполагает завершение строительства еще двух многоэтажных домов в первом квартале 2028-го.

В строящемся 10-этажном доме будет 104 квартиры: 40 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 16 трехкомнатных. Совокупная жилая площадь составляет 6 155 кв. м. Также предусмотрено 38 нежилых помещений. Проект предполагает 66 гостевых машиномест на придомовой территории и еще 40 — вне ее.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Стройинжиниринг"» было зарегистрировано в Старом Осколе в декабре 2013 года и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. С момента основания пост генерального директора занимает Анна Ульянова, которая также является единственным учредителем. Уставный капитал предприятия составляет 10 млн руб. Финансовые показатели за 2025 год демонстрируют резкое ухудшение: выручка компании составила 28,5 млн руб., сократившись на 97,6% по сравнению с 2024-м, когда она достигала почти 1,2 млрд руб. Фирма получила убыток в размере 50,8 млн руб., тогда как годом ранее прибыль составляла 134 млн руб.

О строительстве 18-этажного дома в «Садовых кварталах» в рамках пятой очереди «Ъ-Черноземье» рассказывал в августе 2025-го. Стоимость строительства объекта оценили в 2,1 млрд руб. В здании хотят разместить 272 одно- двух- и трехкомнатные квартиры с общей жилой площадью 15,5 тыс. кв. м.

По итогам 2025 года ООО «СЗ "Стройинжиниринг"» осталось в топ-10 застройщиков региона, но потеряло сразу шесть позиций, переместившись с 3-го на 9-е место. Тройку лидеров в регионе составили ГК «Точно» (Краснодарский край, Николай Амосов), а также местные СЗ «Оникс-Дубрава» (Александр Рындин) и СЗ «Вега» (Моисей Фрейдцис). В целом в регионе объем строительных работ вырос в прошлом году на 4%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Построение итогов».

Денис Данилов