Дом математика Сергея Чаплыгина в Липецкой области выставят на торги

Историческое здание серьезно пострадало от времени и пожаров: в нем утрачены перекрытия второго этажа, полы, внутренние лестницы и все инженерные коммуникации. Несмотря на выполненные в 2022 году консервационные работы по линии Министерства культуры, включая укрепление кладки и монтаж временной крыши, ОКН требует капитальных вложений. В предмет охраны включены архитектурные детали фасадов, своды и въездные ворота. По условиям сделки собственник обязан поддерживать здание в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии, а также ежегодно отчитываться перед профильным региональным управлением.