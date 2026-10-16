Дом математика Сергея Чаплыгина в Липецкой области выставят на торги
В четвертом квартале 2026 года в городе Чаплыгине Липецкой области планируется выставить на торги объект культурного наследия федерального значения — дом, где в 1869–1871 годах жил физик и математик Сергей Чаплыгин. Информация об этом появилась на портале «Наследие.дом.РФ».
Двухэтажное здание площадью 398 кв. м передадут инвестору в неудовлетворительном техническом состоянии. Будущий владелец должен до 30 декабря 2029 года разработать проектную документацию и завершить весь комплекс работ по сохранению памятника.
Историческое здание серьезно пострадало от времени и пожаров: в нем утрачены перекрытия второго этажа, полы, внутренние лестницы и все инженерные коммуникации. Несмотря на выполненные в 2022 году консервационные работы по линии Министерства культуры, включая укрепление кладки и монтаж временной крыши, ОКН требует капитальных вложений. В предмет охраны включены архитектурные детали фасадов, своды и въездные ворота. По условиям сделки собственник обязан поддерживать здание в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии, а также ежегодно отчитываться перед профильным региональным управлением.
Ученый Сергей Чаплыгин родился в 1869 году в Раненбурге — ныне Чаплыгине Липецкой области. В этом доме физик и математик провел свои ранние детские годы. Официальный статус объекта культурного наследия федерального значения здание приобрело еще в 1974 году на основании постановления. Впоследствии в честь знаменитого уроженца город Раненбург был переименован в Чаплыгин.
Вместе с домом, кадастровая стоимость которого оценивается в 3,1 млн, на торги выставят земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м под общественно-деловые цели (кадастровая стоимость — 1,2 млн руб.).
Ранее стало известно, что «Российский аукционный дом» не нашел покупателя на «Дом купца Лебедева» — ОКН регионального значения, расположенный на улице Урицкого в Данкове Липецкой области. Торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от потенциальных инвесторов.