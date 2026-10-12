В липецком Данкове не смогли продать с торгов «Дом купца Лебедева» за 9 млн

Прямоугольное здание «Дома купца Лебедева» было возведено во второй половине XIX века. Особняк принадлежал Петру Лебедеву — одному из крупнейших хлеботорговцев региона и владельцу паровой мельницы. Фасады исторического здания имеют характерное оформление: оштукатуренные поверхности окрашены в голубой цвет, а архитектурный декор выделен белым. Главной особенностью южного фасада является симметричная композиция с трехгранным эркером на втором этаже, который опирается на декоративные кронштейны и увенчан многогранным куполом. Государственную охрану памятник архитектуры получил в 1992 году.