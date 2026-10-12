В липецком Данкове не смогли продать с торгов «Дом купца Лебедева» за 9 млн
12.10.2026, 13:41
АО «Российский аукционный дом» не смогло найти покупателя на «Дом купца Лебедева» — объект культурного наследия (ОКН) регионального значения, расположенный на улице Урицкого в Данкове Липецкой области. Как следует из аукционной документации, торги по продаже исторического особняка признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от потенциальных инвесторов. Начальная цена лота составляла 9,3 млн руб. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».
В состав выставленного на продажу имущества входят двухэтажное нежилое кирпичное здание площадью 686,1 кв. м и прилегающий земельный участок площадью 625 кв. м.
Прямоугольное здание «Дома купца Лебедева» было возведено во второй половине XIX века. Особняк принадлежал Петру Лебедеву — одному из крупнейших хлеботорговцев региона и владельцу паровой мельницы. Фасады исторического здания имеют характерное оформление: оштукатуренные поверхности окрашены в голубой цвет, а архитектурный декор выделен белым. Главной особенностью южного фасада является симметричная композиция с трехгранным эркером на втором этаже, который опирается на декоративные кронштейны и увенчан многогранным куполом. Государственную охрану памятник архитектуры получил в 1992 году.
Известно также, что в апреле 2018 года подведомственное Министерству культуры России ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» выиграло конкурс на разработку проекта по сохранению здания, снизив начальную стоимость работ с 3 млн до 2,7 млн руб.
Предыдущий тендер по продаже ОКН тоже не состоялся из-за отсутствия заявок. Новые торги пока не объявлены.
В сентябре стало известно, что администрация Данкова в Липецкой области не смогла продать на электронном аукционе объект культурного наследия «Дом деревянный на каменном фундаменте» (улица Урицкого, 12). Торги с начальной стоимостью лота 12,1 млн руб. были признаны несостоявшимися, поскольку на них не поступило ни одной заявки от инвесторов.