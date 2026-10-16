Земельный совет одобрил участки под склады и гостиницу у стелы «Нижний Новгород»

На сегодняшнем заседании совета было озвучено, что губернатор Глеб Никитин поддержал вариант без переноса стелы. И.о. министра градразвития, главный архитектор области Сергей Попов сказал, что он бы все же перенес, так как проект получается «смешным», но настаивать не стал.