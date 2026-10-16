Земельный совет одобрил участки под склады и гостиницу у стелы «Нижний Новгород»
Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 16 октября одобрил заявку компании «Волгаспецстрой» депутата регионального заксобрания Антона Ананьина на строительство комплекса складов, гостиницы и подъездных дорог на въезде в Нижний Новгород со стороны Москвы. Ранее ее отложили из-за разногласий по вопросу переноса въездной стелы.
Инвестор просит пять участков на улице Тепличной около магазина «Лемана Про» на Московском шоссе. Здания складов и гостиницы расположатся по обе стороны стелы, поэтому минград предлагал ее перенести. Однако против этого выступила мэрия.
На сегодняшнем заседании совета было озвучено, что губернатор Глеб Никитин поддержал вариант без переноса стелы. И.о. министра градразвития, главный архитектор области Сергей Попов сказал, что он бы все же перенес, так как проект получается «смешным», но настаивать не стал.
Общий объем инвестиций в проект оценивается в 367 млн руб.