Инвестор просит перенести въездную стелу в Нижнем Новгороде ради складов

Компания «Волгаспецстрой» депутата регионального заксобрания Антона Ананьина просит сдвинуть въездную стелу с надписью «Нижний Новгород» на трассе М-7 ради строительства комплекса складов, гостиницы и подъездных дорог. Заявки инвестора на пять участков рассмотрели на заседании земельного совета при областном минимущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскизный проект строительства комплекса складов и гостиницы на улице Тепличной

Фото: с заседания земельного совета Эскизный проект строительства комплекса складов и гостиницы на улице Тепличной

Фото: с заседания земельного совета

Он запрашивает участки около магазина «Лемана Про» общей площадью 23,6 тыс. кв. м под строительство двух подъездных дорог за 16,5 млн руб., складского комплекса за 307 млн руб. и гостиницы за 43 млн руб.

Как стало известно на совете, вопрос по трем участкам уже рассматривали и откладывали из-за стелы, предложив подготовить концепцию ее переноса. Инвестор ее подготовил и согласовал на архитектурном совете.

Однако мэрия на земельном совете выступила против переноса исторической стелы и настаивает, что она должна хорошо просматриваться с трассы. Списание знака невозможно, заявил замдиректора городского департамента градразвития Сергей Корнилов. В этом случае, по словам главного архитектора региона Сергея Попова, смысла в реализации проекта нет.

Из-за серьезных разногласий вопрос решили отложить до заседания регионального градостроительного штаба.

Руководитель компании-инвестора Александр Люлин к заседанию не подключился.

Галина Шамберина