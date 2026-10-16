Осужденному воронежскому экс-полицейскому Качкину не вернули дом в апелляции
Воронежский областной суд оставил без удовлетворения жалобу бывшего замглавы региональной ГИБДД Игоря Качкина на решение первой инстанции об изъятии у него в доход государства жилого дома площадью 486,8 кв. м. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. Игорь Качкин ранее был осужден по коррупционной статье.
По данным ведомства, дом был возведен Игорем Качкиным в 2018 году, а в 2019-м право собственности было зарегистрировано на родственника экс-полицейского. При этом, как отметили в прокуратуре, расходы на приобретение недвижимости не соответствовали доходам семьи, а сведения, подтверждающие законность происхождения денежных средств, не были представлены.
«Ъ-Черноземье» писал про решение Рамонского районного суда об изъятии дома в мае этого года. В суде тогда указали, что прокуратура «выявила грубые нарушения антикоррупционного законодательства» в представленных Качкиным сведениях о доходах и имуществе. Бывший полицейский оформлял недвижимость на своих родителей.
В апреле 2022 года решением Советского районного суда Воронежа у Игоря Качкина и его родителей изъяли в доход государства 18 объектов недвижимости на сумму 44,6 млн руб., а также средства в размере более 5 млн руб. Бывший замначальника ГИБДД пытался в суде добиться отмены конфискации имущества, но безуспешно. Уже в 2025 году было установлено, что на одном из изъятых участков семьей Качкина «в результате совершения взаимосвязанных регистрационных действий» было оформлено право собственности на ныне изъятый жилой дом площадью почти 500 «квадратов» и заключен договор долгосрочной аренды изъятого земельного участка.
В марте 2024-го Воронежский облсуд изменил приговор Игорю Качкину за шесть эпизодов попыток дачи взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). В апелляции ему назначили 3 года и 6 месяцев колонии общего режима и штраф в 350 тыс. руб. Первая инстанция в октябре 2023-го приговорила экс-полицейского к четырем годам колонии и штрафу 400 тыс. руб.