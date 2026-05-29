Прокуратура отобрала дом у осужденного воронежского экс-полицейского Качкина

Рамонский суд удовлетворил иск прокуратуры Воронежской области об изъятии в доход государства жилого дома площадью почти 500 кв. м, принадлежавшего бывшему замглавы региональной ГИБДД Игорю Качкину. Об этом в суде сообщили 28 мая. Игорь Качкин ранее был осужден по коррупционной статье.

В суде указали, что прокуратура «выявила грубые нарушения антикоррупционного законодательства» в представленных Качкиным сведениях о доходах и имуществе. По информации ведомства, экс-полицейский оформлял недвижимость на своих родителей, «не имевших достаточных финансовых возможностей» для ее приобретения. Суд удовлетворил исковые требования, но решение в законную силу пока не вступило.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в марте 2024-го Воронежский облсуд изменил приговор Игорю Качкину за шесть эпизодов попыток дачи взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). В апелляции ему назначили 3 года и 6 месяцев колонии общего режима и штраф в 350 тыс. руб. Первая инстанция в октябре 2023-го приговорила экс-полицейского к четырем годам колонии и штрафу 400 тыс. руб.

По данным прокуратуры, в апреле 2022 года решением Советского районного суда Воронежа у Игоря Качкина и его родителей изъяли в доход государства 18 объектов недвижимости на сумму 44,6 млн руб., а также средства в размере более 5 млн руб. Бывший замначальника ГИБДД пытался в суде добиться отмены конфискации имущества, но безуспешно. Уже в 2025 году было установлено, что на одном из изъятых участков семьей Качкина «в результате совершения взаимосвязанных регистрационных действий» было оформлено право собственности на ныне изъятый жилой дом площадью почти 500 «квадратов» и заключен договор долгосрочной аренды изъятого земельного участка. Вторым ответчиком по гражданскому иску прокуратуры выступала мать экс-полицейского Нина Качкина

