Себестоимость выращивания сочинских бананов превысила 100 рублей за килограмм

Господин Платонов отметил, что при оценке сочинских бананов необходимо учитывать не только стоимость производства, но и качество продукции. «Условия питания и созревания на материнском растении повышают в бананах содержание калия, магния и других микроэлементов в 2,5–3 раза. Эти данные подтверждены Новороссийским филиалом ФГБУ “ЦОК АПК”»,— добавил он.