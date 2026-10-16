Себестоимость выращивания сочинских бананов превысила 100 рублей за килограмм
Себестоимость выращивания бананов в Сочи превышает 100 руб. за кг. Об этом в интервью «Ъ-Сочи» рассказал гендиректор АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства», председатель совета союза «Народный фермер Сочи» Андрей Платонов.
Сейчас специалисты рассчитывают финансовую модель и готовят технико-экономическое обоснование выращивания бананов. Соответствующее поручение дало Министерство сельского хозяйства.
Господин Платонов отметил, что при оценке сочинских бананов необходимо учитывать не только стоимость производства, но и качество продукции. «Условия питания и созревания на материнском растении повышают в бананах содержание калия, магния и других микроэлементов в 2,5–3 раза. Эти данные подтверждены Новороссийским филиалом ФГБУ “ЦОК АПК”»,— добавил он.