«Оценивать продукт только по цене неправильно»
Руководитель Академии развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов — о первом урожае бананов в Сочи
На агропромышленной выставке «Золотая осень» представили первый урожай бананов, выращенных в Сочи. О результатах и перспективах их производства «Ъ-Сочи» рассказал гендиректор АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства», председатель совета союза «Народный фермер Сочи» Андрей Платонов.
— Как вы оцениваете первый урожай сочинских бананов?
— Мы выполнили главную задачу — получили достойную урожайность с одного растения. Первый сбор показал, что бананы можно выращивать в России: нам удалось подобрать сорта и отработать основные технологические приемы. Динамика положительная.
— Сроки сбора урожая несколько раз переносили. Почему эксперимент оказался сложнее, чем ожидалось?
— Сказались недостаток опыта и знаний о выращивании тропических культур. Именно технологические расчеты стали причиной переноса сроков.
Бананы начинают цвести примерно через год после посадки. При оптимальной подготовке грунта и правильном питании растения способны дать урожай уже через девять месяцев (достичь такого результата нам еще предстоит). На созревание гроздей на материнском растении в идеале нужно около ста дней. Импортные бананы собирают на более ранней стадии зрелости, затем они проходят длительную транспортировку — доставка морем может занимать около двух месяцев — и дозревают с применением специальных технологий. Мы же стремимся максимально продлить созревание плода на растении, чтобы сохранить его вкусовые качества.
Однако эксперимент с полным созреванием бананов на материнском растении показал, что плоды начинают неравномерно желтеть и растрескиваться, теряя товарный вид. Поэтому оптимальным оказался сбор примерно за 10–14 дней до полного созревания. После срезки гроздь продолжает дозревать, приобретает равномерную окраску и сохраняет привлекательный внешний вид.
— Какова себестоимость производства одного килограмма?
— С потолка цифру называть не буду. По поручению Министерства сельского хозяйства мы рассчитываем финансовую модель и готовим технико-экономическое обоснование выращивания бананов. С учетом мер по сокращению затрат пока себестоимость килограмма превышает 100 руб.
Оценивать продукт только по цене неправильно. Условия питания и созревания на материнском растении повышают в бананах содержание калия, магния и других микроэлементов в 2,5–3 раза. Эти данные подтверждены Новороссийским филиалом ФГБУ «ЦОК АПК» («Федеральным центром оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» — «Ъ-Сочи»).
— Сочинский банан сладкий?
— У него особенная, я бы сказал, российская сладость.
— Зачем России выращивать бананы, если есть более привычные культуры, например, картофель или капуста?
— В год Россия потребляет около 1,6 млн т бананов — в среднем примерно 10 кг на человека. Можно утверждать, что банан — востребованный продукт массового потребления. Если он пользуется устойчивым спросом, то имеет смысл изучать возможности его производства внутри страны. Тем более у России уже есть необходимое оборудование.
Наша задача — создать технологические условия, при которых отечественные сельхозпроизводители смогут выращивать тропические культуры, а российские потребители получат альтернативу импортным поставкам. Это не означает, что бананы должны заменить картофель или капусту. Речь идет о развитии нового направления сельского хозяйства.
— Какие перспективы у выращивания бананов в Сочи?
— Мы рассчитываем успешно защитить бизнес-план по масштабированию производства тропических культур. В первую очередь речь идет о бананах, на втором месте — папайя. Производственная программа сочинских фермеров предусматривает возможность строительства около 20 га теплиц для выращивания таких растений. Бизнес-план должен пройти проверку компетентных структур. Думаю, что после необходимых согласований удастся привлечь инвесторов и получить поддержку властей.