«Оценивать продукт только по цене неправильно»

Бананы начинают цвести примерно через год после посадки. При оптимальной подготовке грунта и правильном питании растения способны дать урожай уже через девять месяцев (достичь такого результата нам еще предстоит). На созревание гроздей на материнском растении в идеале нужно около ста дней. Импортные бананы собирают на более ранней стадии зрелости, затем они проходят длительную транспортировку — доставка морем может занимать около двух месяцев — и дозревают с применением специальных технологий. Мы же стремимся максимально продлить созревание плода на растении, чтобы сохранить его вкусовые качества.