В Оренбурге суд арестовал обвиняемую в убийстве медсестры
Фигурантка уголовного дела будет находиться в СИЗО до декабря
Промышленный районный суд Оренбурга провел выездное судебное заседание в городской больнице, где находится Лилия Максютова, обвиняемая в убийстве медсестры Венеры Юлдашевой. По данным «Ъ-Волга», суд проходил в местном Центре хирургии и травматологии на ул. Гагарина. В пятницу, 16 октября, 53-летнюю Лилию Максютову отправили в СИЗО почти на два месяца — до 11 декабря 2026 года.
Журналистам запретили лично присутствовать при оглашении меры пресечения из-за врачебной тайны. В пресс-службе суда сообщили, что обвиняемая согласилась со следствием, которое ранее подало ходатайство о заключении женщины под стражу.
Адвокат Максютовой просил суд отправить подзащитную под домашний арест, но после длительного совещания было решено отправить ее в СИЗО до 11 декабря 2026 года.
Убийство 47-летней медсестры Венеры Юлдашевой было совершено 9 октября и вызвало широкий резонанс. В тот день женщина вышла из своего дома на ул. Бебеля, проводила свою дочь и исчезла. В субботу, 10 октября, в сети появилась ориентировка от «Оренспаса» с приметами медсестры. Одновременно с ней пропала и ее коллега-подруга Лилия Максютова: обе женщины перестали выходить на работу.
13 октября оперативники нашли тело Венеры Юлдашевой в погребе частного дома на Невельской, который принадлежал Максютовой. Следователи установили, что у нее накопились денежные долги, в связи с чем она хотела занять большую сумму у своей коллеги. В ходе возникшего конфликта обвиняемая ударила Юлдашеву ножом, а когда обнаружила, что подруга еще жива, задушила ее куском простыни.
После преступления женщина забрала деньги и скрылась с места преступления. В региональном УМВД «Ъ-Волга» заявили, что спустя два дня после убийства Максютова порезала себя ножом, ее госпитализировали. К палате была приставлена охрана. Следователи предъявили женщине обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство). По данным «Ъ-Волга», Максютова признала свою вину.