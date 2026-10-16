В Оренбурге суд арестовал обвиняемую в убийстве медсестры

Убийство 47-летней медсестры Венеры Юлдашевой было совершено 9 октября и вызвало широкий резонанс. В тот день женщина вышла из своего дома на ул. Бебеля, проводила свою дочь и исчезла. В субботу, 10 октября, в сети появилась ориентировка от «Оренспаса» с приметами медсестры. Одновременно с ней пропала и ее коллега-подруга Лилия Максютова: обе женщины перестали выходить на работу.