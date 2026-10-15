Долги погасили смертью
В убийстве медсестры из Оренбурга подозревают ее коллегу-подругу
СУ СКР по Оренбургской области предъявил обвинение в убийстве медсестре областной клинической больнице Лилии Максютовой. Жертвой стала ее коллега и подруга Венера Юлдашева, которую разыскивали с 9 октября. Тело медработника нашли в погребе частного дома, где проживала подозреваемая. Там же следователи обнаружили и саму Максютову, которая после совершения преступления пыталась покончить с собой. Мотивом для убийства могли стать ее денежные долги, считает следствие.
Следственное управление СКР по Оренбургской области в течение суток установили личность предполагаемой убийцы 47-летней медсестры-анестезиста из отделения реанимации новорожденных областной клинической больницы №2 Венеры Юлдашевой. Женщину начали разыскивать с 9 октября, после того как она не вышла на работу. В региональном УМВД «Ъ-Волга» сообщили, что в убийстве медсестры подозревают ее 53-летнюю коллегу Лилию Максютову. Ей уже предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство).
Следователям быстро удалось установить картину преступления, вызвавшего в регионе широкий общественный резонанс. 9 октября Венера Юлдашева около 09:00 покинула свой дом на ул. Бебеля, проводила дочь в школу и с того момента перестала выходить на связь. К ее поискам приступили добровольцы и волонтеры из «ОренСпаса».
Одновременно с ней пропала и ее 53-летняя коллега из той же больницы, медсестра Лилия Максютова. О ее исчезновении никто не заявлял, но в ОКБ полиции рассказали, что она также перестала выходить на работу. Медсестры были подругами. Анализ биллинга показал, что накануне исчезновения женщины разговаривали между собой по телефону. Вечером 13 октября оперативники приехали в частный дом на улице Невельской в Оренбурге, где проживала Максютова. После недолгих поисков в погребе нашли тело Венеры Юлдашевой. Криминалисты на месте установили, что медработника несколько раз ударили ножом, а потом задушили куском простыни. Саму Максютову с ножевыми ранениями обнаружили в доме и отправили в больницу.
По версии следствия, у предполагаемой убийцы накопились денежные долги. Эти данные подтверждает сайт ФССП: Максютова задолжала банкам более 550 тыс. руб. Эту сумму она планировала занять у своей подруги Венеры Юлдашевой. В пользу этого говорит тот факт, что погибшая за день до своего исчезновения сняла со своего счета крупную сумму денег. По версии следствия, для передачи денег женщины встретились в доме Максютовой 9 октября. «Вероятнее всего, в последний момент Юлдашева отказалась давать взаймы, что вызвало яростную реакцию у Максютовой», — говорит собеседник «Ъ-Волга» в следственном управлении. Подозреваемая несколько раз пырнула свою жертву кухонным ножом. Обнаружив, что подруга еще жива, убийца оторвала кусок простыни и задушила ее. После этого она решила спрятать тело в погребе, а сама покинула место преступления с похищенными деньгами. В УМВД заявили «Ъ-Волга», что 11 октября Максютова вернулась, где сама себе нанесла ножевые ранения. «Вероятно, она хотела покончить жизнь самоубийством», — считает источник «Ъ-Волга», близкий к следствию.
В больнице подозреваемой сделали срочную операцию. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, и медсестру уже допросили следователи и оперативники. По сведениям «Ъ-Волга», она призналась в преступлении. В ближайшее время суд определит для нее меру пресечения. Гособвинение намерено настаивать на содержании под стражей. Пока же к ее больничной палате приставлена охрана.
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования этого дела, а губернатор Оренбургской области пообещал оказать всю необходимую помощь семье Венеры Юлдашевой. Кроме того, проверки грозят и самой больнице, где работали обе женщины. «Случай бросает тень на всю систему здравоохранения в регионе, и нужно установить, как руководство ОКБ №2 вообще допустило такую ситуацию», — говорит собеседник «Ъ- Волга» в облправительстве. В медучреждении ситуацию не комментируют, но подозреваемая уже уволена со своей должности.