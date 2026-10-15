Долги погасили смертью

По версии следствия, у предполагаемой убийцы накопились денежные долги. Эти данные подтверждает сайт ФССП: Максютова задолжала банкам более 550 тыс. руб. Эту сумму она планировала занять у своей подруги Венеры Юлдашевой. В пользу этого говорит тот факт, что погибшая за день до своего исчезновения сняла со своего счета крупную сумму денег. По версии следствия, для передачи денег женщины встретились в доме Максютовой 9 октября. «Вероятнее всего, в последний момент Юлдашева отказалась давать взаймы, что вызвало яростную реакцию у Максютовой», — говорит собеседник «Ъ-Волга» в следственном управлении. Подозреваемая несколько раз пырнула свою жертву кухонным ножом. Обнаружив, что подруга еще жива, убийца оторвала кусок простыни и задушила ее. После этого она решила спрятать тело в погребе, а сама покинула место преступления с похищенными деньгами. В УМВД заявили «Ъ-Волга», что 11 октября Максютова вернулась, где сама себе нанесла ножевые ранения. «Вероятно, она хотела покончить жизнь самоубийством», — считает источник «Ъ-Волга», близкий к следствию.