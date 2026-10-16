Мэрия Екатеринбурга хочет вернуть в собственность Белую башню
Врио главы Екатеринбурга Рустам Галямов заявил, что мэрия рассматривает варианты, чтобы вернуть в муниципальную собственность объект культурного наследия Белая башня на Уралмаше. После завершения реставрационных работ объект планируют использовать как культурное общественное пространство.
«Есть идея вернуть этот объект в муниципальную собственность и каким-то образом его восстановить и вовлечь в жизнь города. Есть застройщики, которые готовы его восстановить, чтобы он потом был передан в муниципальную собственность»,— рассказал господин Галямов в эфире Е1.
Водонапорная башня, расположенная на улице Бакинских Комиссаров, имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Сооружение было построено в 1929–1931 годах по проекту архитектора Моисея Рейшера.
На данный момент права на объект принадлежат госкорпорации «Дом.РФ». На форуме 100+ TechnoBuild господин Галямов призвал застройщиков обратить внимание на вопрос реставрации памятника архитектуры. Тогда же основатель «Ривьера Инвест Екатеринбург» Валерий Малышев заявил, что компания рассматривала варианты реставрации объекта.