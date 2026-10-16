Мэрия Екатеринбурга хочет вернуть в собственность Белую башню

«Есть идея вернуть этот объект в муниципальную собственность и каким-то образом его восстановить и вовлечь в жизнь города. Есть застройщики, которые готовы его восстановить, чтобы он потом был передан в муниципальную собственность»,— рассказал господин Галямов в эфире Е1.