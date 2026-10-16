«Для мам и пап это, конечно, то еще испытание»

Например, одна из популярных — The Yard — заработала еще 10 лет назад, когда идея свободной игры была скорее нишевой. После того как она попала в бестселлер «Тревожное поколение», по выходным число посетителей взлетело на 50%. Взрослым сюда вход воспрещен, а дети играют с грязью, катают друг друга в старых разбитых колясках и мастерят прямо из того, что найдут под ногами. За ними присматривают работники, которые стараются слиться с окружающим пространством и не вмешиваться без острой необходимости.