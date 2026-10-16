«Для мам и пап это, конечно, то еще испытание»
Анна Кулецкая — о площадках для свободных игр
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Современные родители все чаще беспокоятся, что у младшего поколения нет детства, а гаджеты и нейросети делают их слишком изнеженными. Бизнес давно услышал эти стенания и подготовил ответ. Как пишет The Wall Street Journal, в Нью-Йорке родители готовы платить тысячи долларов лишь бы их ребёнок пачкался, копался в хламе, строил шалаши и даже играл с молотками и пилами. И для этого открываются специализированные площадки.
Например, одна из популярных — The Yard — заработала еще 10 лет назад, когда идея свободной игры была скорее нишевой. После того как она попала в бестселлер «Тревожное поколение», по выходным число посетителей взлетело на 50%. Взрослым сюда вход воспрещен, а дети играют с грязью, катают друг друга в старых разбитых колясках и мастерят прямо из того, что найдут под ногами. За ними присматривают работники, которые стараются слиться с окружающим пространством и не вмешиваться без острой необходимости.
Для мам и пап это, конечно, то еще испытание: некоторые продолжают наблюдать за ребенком с помощью умных часов или через забор. Но в целом, как резюмирует газета, они счастливы хоть ненадолго отпустить контроль. Свободную игру можно рассматривать как возможность тренировать и тело, и мозг. Вместо обилия когнитивных приложений — несколько палок и молоток, из которых можно что-то соорудить, а еще оценить риски и научиться выходить из конфликтов.
Впрочем, некоторые исследования показывают, что полное отсутствие контроля тоже не очень хорошо. Похоже, оптимальная среда, как всегда, где-то посередине: когда ребенок сохраняет инициативу, а взрослый чуть направляет процесс.