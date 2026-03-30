«Подельники» пытаются остаться в деле

Арх-группа «Подельники», с 2012 года безвозмездно арендующая Белую башню в Екатеринбурге, заявила, что узнала из СМИ о передаче этого памятника конструктивизма в управление ДОМ.РФ и возможных торгах.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Белая башня

«Для нас это стало сюрпризом, мы пытаемся разобраться, что происходит»,— говорится в ее заявлении. В нем отмечается, что договор с Росимуществом, заключенный в 2012 году, остался в силе при смене распорядителя с АУИПИК на ДОМ.РФ. По мнению «Подельников», протокол правительственной комиссии от 26 марта лишь передал объект в управление институту развития, не обязывая его к продаже или расторжению аренды. Арх-группа направила запросы в Росимущество и ДОМ.РФ для уточнения статуса своего договора, подчеркнув, что официальных уведомлений не получала.

«Подельники» выразили недоумение по поводу включения башни в программу для неиспользуемых аварийных объектов. По их словам, в 2021 году лицензированные специалисты признали состояние памятника удовлетворительным. При этом в 2026 году АУИПИК впервые указал на «неудовлетворительное» состояние после визуального осмотра.

Арх-группа регулярно проводит экскурсии, оплачивает коммунальные услуги и планирует ремонт Белой башни. По ее мнению, малая площадь башни и удаленное расположение делают ее неинтересной для инвесторов.

Директор СРОО «Группа архитектурных инициатив, событий и коммуникаций» («Подельники») Павел Логинов отметил, что проект известен ДОМ.РФ: участники группы были финалистами их программы «Архитекторы.РФ». Экс-директор Музея архитектуры им. Щусева Елизавета Лихачева, слова которой приводятся в заявлении, считает, что Белая башня «представляет собой шедевр инженерной и конструкторской мысли, и при этом его невозможно каким-либо образом использовать коммерчески». «Для Белой башни возможна только музейная функция»,— пояснила она.

Белая башня — бывшая водонапорная башня Уралмашзавода. Построена в 1929–1931 годах по проекту архитектора Моисея Рейшера. Имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. С 1960-х годов башня не использовалась по первоначальному назначению и постепенно пришла в упадок.

Правительственная комиссия передала ДОМ.РФ 12 га земли и свыше 52 тыс. кв. м недвижимости в 14 регионах, включая гостиницу «Мадрид» на Уралмаше (9,2 тыс. кв. м, 1937 г., памятник федерального значения), «Дом с мезонином» (ул. Белинского, 6) и Белую башню (ул. Бакинских комиссаров, 2а). Все объекты готовятся к аукционам с льготным кредитованием реставрации, чтобы «дать новую жизнь» активам, отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Анна Капустина