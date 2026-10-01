Галямов призвал застройщиков заняться восстановлением Белой башни на Уралмаше
Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Рустам Галямов призвал застройщиков обратить внимание на вопрос реставрации памятника архитектуры Белая башня на Уралмаше. Чиновник уточнил, что администрация города взаимодействует с ДОМ.РФ для поиска совместных решений по работе с объектом.
Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ
«Мы его стороной обходим – предлагаю поучаствовать в его жизни, вовлечь. Я разговаривал с ДОМ.РФ для того, чтобы подумать совместно и каким-то образом привлечь наших застройщиков-девелоперов. Есть уже люди, которые готовы помочь обследовать и восстановить этот объект. И потом передать его в пользование»,— сказал господин Галямов на сессии «Будущее памятников архитектуры. Реконструкция ОКН под коммерческие проекты и жилье» в рамках 100+ TechnoBuild.
Основатель «Ривьера Инвест Екатеринбург» Валерий Малышев заявил, что рядом с объектом культурного наследия компания ведет строительство ЖК и рассматривала возможность реконструкции Белой башни. «Мы несколько раз обращались, в том числе, кажется, в ДОМ.РФ с предложением восстановить объект, но, к сожалению, мы ответа так и не получили»,— прокомментировал господин Малышев.
Водонапорная башня, расположенная на улице Бакинских Комиссаров, имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Сооружение было построено в 1929–1931 годах по проекту архитектора Моисея Рейшера.