Агрохолдингу «ЭКО-культура» угрожает банкротство
Арбитражный суд Ставропольского края 12 октября 2026 года принял заявление о банкротстве холдинга ООО «АПХ ЭКО-культура» Александра Рудакова. Заявитель — межрайонная ИФНС России №20 по Саратовской области. В «ЭКО-культуре» и ФНС оперативно на запрос “Ъ” не ответили.
ООО «АПХ ЭКО-культура» — головная структура одноименного агрохолдинга, основанного в 2010 году и специализирующегося на выращивании томатов. Компания объединяет 13 тепличных комплексов общей площадью около 580 га в восьми регионах России совокупной мощностью 250 тыс. тонн овощей в год. По данным консалтинговой компании «Технологии роста», на конец августа «ЭКО-культура» занимала 12% рынка в России по площади теплиц. По данным аналитической компании NTech, в первой половине 2026 года натуральные продажи овощей бренда «ЭКО-культура» увеличились на 16% год к году. Несмотря на это, продажи в денежном выражении снизились на 7%.
Скорее всего, обращение налогового органа подано в рамках взыскания задолженности компании перед бюджетом, говорит юрист BIRCH Леонид Ходасевич. Судя по карточке дела, требования налоговиков к компании превышает 148 млн руб. Обращение налогового органа указывает на наличие задолженности, которую не удалось взыскать в обычном порядке, соглашается начальник отдела по работе с активами ликвидируемых кредитных организаций «Юрэнергоконсалт» Эдуард Шарко.