Агрохолдингу «ЭКО-культура» угрожает банкротство

ООО «АПХ ЭКО-культура» — головная структура одноименного агрохолдинга, основанного в 2010 году и специализирующегося на выращивании томатов. Компания объединяет 13 тепличных комплексов общей площадью около 580 га в восьми регионах России совокупной мощностью 250 тыс. тонн овощей в год. По данным консалтинговой компании «Технологии роста», на конец августа «ЭКО-культура» занимала 12% рынка в России по площади теплиц. По данным аналитической компании NTech, в первой половине 2026 года натуральные продажи овощей бренда «ЭКО-культура» увеличились на 16% год к году. Несмотря на это, продажи в денежном выражении снизились на 7%.